Llegar a fin de mes y el afecto por el equipo del canal

La preocupación por el bolsillo volvió a aparecer cuando se puso en palabras lo difícil que resulta sostener los gastos cotidianos en el escenario actual. “Sabemos lo difícil que es llegar a fin de mes, lo difícil que, por ejemplo, yo no pagué las expensas”, señaló, exponiendo con franqueza una realidad compartida por muchos trabajadores.

A su turno, otra panelista puso el foco en el vínculo humano construido puertas adentro del programa y del canal, destacando el trato cotidiano con quienes hacen posible el ciclo cada día: “Yo lamento porque el grupo de trabajo a todo nivel, atrás de cámara, adelante de cámara, los técnicos de este canal que los amo”, dijo Ana Laura Román, quebrada.

Visiblemente conmovida y sin querer extenderse más en medio de la emoción, cerró su intervención con un pedido de pausa —“Todo es lindo, no quiero hablar más”— antes de que desde el estudio buscaran contenerla y descomprimir el momento, mientras el resto del panel acompañaba en silencio y con gestos de respaldo.