Los panelistas de Flor de la V aprovecharon su ausencia e hicieron su descargo: "Me molestó enterarme al aire"
En medio de la bronca, los integrantes del panel tomaron la palabra al aire para expresar su fastidio por la forma en que se enteraron el fin del ciclo.
Un tenso momento se vivió al aire en Los Profesionales con Flor (El Nueve) cuando el equipo -con Damián Rojo al mando- abrió el espacio para que cada integrante contara cómo atravesaba la noticia de que no continuará el año que viene, algo que Flor de la V comunicó al aire sin saber que sus panelistas no estaban enterados del fin del programa.
Lejos de esquivar el tema, las panelistas hablaron con crudeza sobre el golpe anímico y económico que implica quedarse sin trabajo en un contexto complejo.
El fastidio por el anuncio de Flor de la V al aire
Una de las primeras en tomar la palabra expresó sin rodeos su incomodidad por la manera en que se enteró de la situación. “En lo particular, a mí me molestó enterarme al aire, la verdad, no me había pasado nunca y por eso quedé muda”, confesó al describir el impacto inicial de la noticia.
Al detallar sus sensaciones de ese momento, remarcó el golpe físico y emocional que sintió en vivo: “Por supuesto sentí un vacío en el estómago, hablaba con Andre, nos mirábamos y fue algo que a mí me molestó”. También subrayó el peso que tiene este empleo en su vida diaria y en su economía: “Es mi trabajo más importante este, entonces, cambia la economía y cambian muchas cosas. Vivir en incertidumbre no está bueno”.
Luego, Andrea Taboada buscó mirar hacia adelante con la expectativa de encontrar nuevas oportunidades: “Sé que se van a abrir otras puertas, se van a abrir otras ventanas. Obviamente estamos dispuestos a trabajar, a lo necesitamos, obviamente, más en esta situación del país”.
Llegar a fin de mes y el afecto por el equipo del canal
La preocupación por el bolsillo volvió a aparecer cuando se puso en palabras lo difícil que resulta sostener los gastos cotidianos en el escenario actual. “Sabemos lo difícil que es llegar a fin de mes, lo difícil que, por ejemplo, yo no pagué las expensas”, señaló, exponiendo con franqueza una realidad compartida por muchos trabajadores.
A su turno, otra panelista puso el foco en el vínculo humano construido puertas adentro del programa y del canal, destacando el trato cotidiano con quienes hacen posible el ciclo cada día: “Yo lamento porque el grupo de trabajo a todo nivel, atrás de cámara, adelante de cámara, los técnicos de este canal que los amo”, dijo Ana Laura Román, quebrada.
Visiblemente conmovida y sin querer extenderse más en medio de la emoción, cerró su intervención con un pedido de pausa —“Todo es lindo, no quiero hablar más”— antes de que desde el estudio buscaran contenerla y descomprimir el momento, mientras el resto del panel acompañaba en silencio y con gestos de respaldo.
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