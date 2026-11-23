En esa línea, reflexionó sobre la posibilidad de encontrar el amor cerca de los 80 años y cuestionó los prejuicios que todavía existen alrededor de la edad y la vida afectiva.

"Chicos, encontrar una persona cerca de los 80. Amor adulto, silver generation. La gente está tan descartada para todo desde muy joven. Está descartada para la vida, para el goce. Hay una sacralización de la belleza, de lo perfecto, de la individualidad. Y encontrarse con una vida vivida, ambos, buena vida de los dos", expresó.

La conductora también destacó el compromiso de su pareja: "Es un gran militante. Él va todos los días a ver a un compañero si está enfermo. La lealtad es un valor muy grande para él".