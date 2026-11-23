Moria Casán contó cómo fue su primera vez con el Pato Galmarini y sorprendió con una anécdota
Moria Casán protagonizó un divertido intercambio con Fernando Galmarini y él contó una inesperada versión de aquella experiencia.
Moria Casán protagonizó un divertido momento junto a Pato Galmarini en su programa, donde quiso recordar cómo fue la primera vez que tuvieron intimidad y el dirigente político sorprendió con una anécdota que desató las risas de todos en el estudio.
En La mañana con Moria, la presentadora tomó la iniciativa y lanzó: "Quiero contarles de nuestra primera vez". Lejos de seguirle el juego, Galmarini reaccionó con humor: "No, no, fue una vergüenza. ¡Se me tiró encima y no la podía sacar!", exclamó. "Gritaba el gol de Boca y no tenía nada que ver", agregó.
Moria no tardó en reprocharle sus dichos, a sabiendas de que estaba exagerando la historia. "¿Papi, vos estás bien? Pato no funciona bien a la mañana, parece", le respondió. María Fernanda Callejón también se sumó al intercambio y comentó: "Igual la película que se está haciendo es maravillosa".
Más adelante, el médico Guillermo Capuya preguntó: "¿Te sentís enamorado de Moria?", a lo que el dirigente político manifestó: "No me preguntes a mí, pregúntele a ella", y añadió: "Sí. Lo que más me enamora es que es buena mina. Seguramente también es buena compañera de ustedes. En la calle saluda a todo el mundo".
Por su parte, Moria habló sobre el vínculo que construyeron y destacó el humor como uno de los pilares de la pareja: "Lo que más hacemos es reírnos. Hay un gran sentido del humor. Compartimos buenas cosas", sostuvo.
En esa línea, reflexionó sobre la posibilidad de encontrar el amor cerca de los 80 años y cuestionó los prejuicios que todavía existen alrededor de la edad y la vida afectiva.
"Chicos, encontrar una persona cerca de los 80. Amor adulto, silver generation. La gente está tan descartada para todo desde muy joven. Está descartada para la vida, para el goce. Hay una sacralización de la belleza, de lo perfecto, de la individualidad. Y encontrarse con una vida vivida, ambos, buena vida de los dos", expresó.
La conductora también destacó el compromiso de su pareja: "Es un gran militante. Él va todos los días a ver a un compañero si está enfermo. La lealtad es un valor muy grande para él".
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