Incomodidad total al aire: Flor de la V anunció el fin de su programa y dejó helados a sus panelistas
Un momento de extrema tensión se vivió este viernes en El Nueve, cuando Flor de la V les dio la peor de las noticias a sus compañeros: se quedan sin trabajo.
Un momento de extrema tensión e incomodidad se vivió este viernes en la pantalla de El Nueve. Durante la emisión de Los Profesionales de Siempre, Flor de la V comunicó en vivo que el ciclo llegará a su fin el próximo 31 de enero, sin advertir que sus propios compañeros de mesa desconocían por completo la decisión de las autoridades del canal.
Mientras el graph del programa rezaba "Arde la tele", la conductora tomó la palabra con gesto serio para blanquear su situación contractual y el futuro del envío. "Hoy cuando me junté con la gente del canal me comunicó que el 31 de enero terminan Los Profesionales. La verdad es que es una triste noticia para todos nosotros, vamos a estar acá hasta el 31 de enero", expresó mirando a cámara.
En su descargo, De la V aclaró que su vínculo personal con la emisora continúa vigente por un año más: "Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre del 2027. Ahora tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal, qué vamos a hacer. Yo tenía mi contrato con horario de 13:30 a 15:30".
El silencio del estudio y la sorpresa del panel de Flor de la V
Tras hacer el anuncio, la conductora se quedó en silencio, giró su mirada hacia sus compañeros esperando algún tipo de devolución y se encontró con un clima helado. Al notar las caras de desconcierto en la mesa, Flor lanzó una pregunta que terminó de confirmar el papelón televisivo: "¿Ustedes no sabían?".
La respuesta de los panelistas fue inmediata e incómoda. "Nos estamos enterando ahora", retrucó uno de ellos entre risas nerviosas, mientras las cámaras ponchaban los rostros de absoluta sorpresa y seriedad del resto del equipo periodístico.
El pedido de disculpas de la conductora
Al caer en la cuenta de que acababa de notificarle en vivo a todo su panel que se quedaban sin ese espacio laboral a partir de febrero, Flor de la V intentó justificar el malentendido con evidente incomodidad.
"¡Ay, perdón! Me están mirando... Yo pensé que habían hablado, pensé que les habían dicho. Yo había hablado con mi productora y pensé que había hablado con ustedes", se disculpó la conductora llevándose la mano al pecho, cerrando uno de los momentos más tensos de la tarde televisiva.
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