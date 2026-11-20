El pedido de disculpas de la conductora

Al caer en la cuenta de que acababa de notificarle en vivo a todo su panel que se quedaban sin ese espacio laboral a partir de febrero, Flor de la V intentó justificar el malentendido con evidente incomodidad.

"¡Ay, perdón! Me están mirando... Yo pensé que habían hablado, pensé que les habían dicho. Yo había hablado con mi productora y pensé que había hablado con ustedes", se disculpó la conductora llevándose la mano al pecho, cerrando uno de los momentos más tensos de la tarde televisiva.