Los posteos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tras la polémica con Eial Moldavsky

Por su parte, Lali se enfocó en su carrera musical y celebró el éxito de su gira con un posteo en X (ex Twitter): “Dos años de esta locura y se vienen tres fechas más. Prepárense”, escribió, confirmando que su show en Vélez se repetirá el 24 y 25 de mayo, y el 6 de septiembre. Lejos de responder a la controversia, ambos aprovecharon la visibilidad para promocionar sus proyectos profesionales.

Las disculpas de Nati Jota y Eial Moldavsky

Mientras tanto, en respuesta a las críticas que recibió por no frenar los dichos de su compañero en vivo, Nati Jota expresó su arrepentimiento en redes sociales: “Por mi parte: el viernes se dio un momento muy choto al aire que no decodifiqué en el momento como para frenarlo. No quisiera nunca que comentarios de esta índole sobre un encuentro íntimo con una mujer, sea quien sea, vuelvan a pasar ni en mi programa ni delante de mis narices sin intervenir”, reconoció.

En la misma línea, Moldavsky volvió a disculparse luego de admitir que la historia era falsa: “La historia no es verdadera, pero el video es feo de ver. Pedí disculpas, las vuelvo a pedir acá. Es una pésima manera de hablar de cualquier persona”, sostuvo, tratando de dar por cerrado el escándalo.