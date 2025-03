Vergonzosa justificación de Eial Moldavsky y Nati Jota tras la polémica con Lali Espósito en Olga: qué dijeron

nati jota lali

"Nos pareció un poco tarde llegar al día de hoy, pero queríamos decir algo". Por su parte, Moldavsky reconoció la gravedad de la situación y también reflexionó sobre su accionar: "No, me parece que no hay mucho para agregar. Ya está todo publicado. Más allá de que dije que la historia no era verdadera, el video es muy feo de ver. No me gusta verme a mí así. Pedí disculpas. Las vuelvo a pedir acá porque es donde pasó. Así que pido mis perdones públicos. Creo que es una pésima manera de hablar en general de la intimidad de cualquier persona. Así que mis disculpas sinceras desde aquí".

A pesar de su intento de aclarar lo sucedido, Nati Jota también fue objeto de críticas por su falta de intervención en el momento. "Como conductora de este programa y también como mujer, verlo me hizo ruido de no haber intervenido en esa situación y haber participado de esa situación", señaló. "Es un momento, son comentarios y una conversación desagradable para tener, como dijo Eial, de la intimidad con una mujer, sea quien sea. No importa si es falso o verdad. No se hace eso, no se hace en ese tono, no se hace de esa manera, Son cosas que a mí siempre me interpelan y que me van a seguir interpelando", sostuvo la conductora.

Eial Moldavsky lali esposito

Cuál fue la polémica con Eial Moldavksy

Eial Moldavsky quedó en el centro de la polémica en las redes luego de hablar de un romance breve que tuvo con una famosa que no nombró, pero que se interpretó como una referencia a Lali Espósito.

Lo que generó un efecto boomberang en lo que contó no fue la anécdota en sí sino la forma en la que lo hizo: el panelista de Sería Increíble ( OLGA) expuso intimidades de manera muy explícita impulsado por sus compañeros, Nati Jota y Homero Pettinato, algo que no cayó muy bien en muchos usuarios de X.

En ningún momento del relato el panelista nombró a la cantante, pero las referencias que hizo generaron que sus compañeros sugirieran ese nombre. Fue Homero Pettinato el que, en un momento, dijo claramente “Lali” cuando interpretó lo que estaba contando Eial.

Además, los musicalizadores pisaron todo el tiempo el relato de Moldavsky con la intro del famoso hit de Lali Espósito “Disciplina”, sobre todo cuando dio detalles sexuales de la historia.

Tras la explosión del tema en redes, Moldavsky pidió perdón. “Vengo a ofrecer unas disculpas públicas que creo que la situación lo amerita. (...) Aclarar en primer lugar que en ningún momento me referí a Lali”, dijo.

Luego, aseguró que nada de lo que dijo al aire fue cierto: “La historia es completamente falsa en el marco de alimentar el aire de un programa, de una consigna. Es una persona diciendo bolu..., sin lugar a dudas, pero es una historia que inventé. Jamás traería mi intimidad así, jamás lo hice y no contaría una historia así al aire nunca. Creo que está bien aclarar que no me refería a ella”, manifestó.