Los próximos proyectos de los protagonistas de "Stranger Things" tras el final de la serie

Millie Bobby Brown (Eleven): Consolidada como la "niña mimada" de Netflix, a principios de este año y previo al estreno de la serie, lanzó "The electric State" con los hermanos Russo y, además, le queda por delante la tercera entrega de "Enola Holmes", la cual se sospecha llegará en 2026. Por otro lado, también junto a la plataforma que la vio nacer protagonizará "Prism", la cual se encuentra en proceso de producción según Deadline. A esto también se suman, como parte de su contrato con el gigante de streaming, "Just picture it", "Perfect" y la adaptación de "The Girls I´ve been" Además, su faceta como productora y empresaria la sitúa como una de las figuras más poderosas de su generación.