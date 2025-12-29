Los próximos proyectos de los protagonistas de "Stranger Things" tras el final de la serie
Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schanpp, Gaten Matarazzo, Sadie Sink y Caleb McLaughlin tendrán nuevos proyectos. Los detalles.
Este próximo 31 de diciembre, el reloj marcará no solo el fin del año, sino el cierre de un capítulo fundamental en la historia del streaming. Después de casi una década al aire, Stranger Things llega a su final definitivo. Aquella serie que nació como un tributo nostálgico a los años 80 mutó, junto con sus protagonistas, en un relato mucho más maduro y sombrío. Con un elenco que creció frente a nuestros ojos, la narrativa tomó un camino notablemente más oscuro, explorando los traumas y las cicatrices de una guerra que ya no es solo contra monstruos, sino contra la pérdida de la inocencia.
Sin embargo, a pesar de este tono lúgubre, la serie mantuvo hasta ahora, al menos en su quinta edición, un esquema de "poco riesgo" en cuanto a bajas definitivas de sus personajes principales, lo que elevó la expectativa por este final a niveles estratosféricos: los fans se preguntan si los hermanos Duffer finalmente se atreverán a rompernos el corazón en las últimas dos horas de metraje.
El fenómeno de Hawkins no solo redefinió a Netflix, sino que funcionó como la cantera de talentos más prolífica del siglo XXI. Gracias a la serie, sus protagonistas se convirtieron en estrellas mundiales de la noche a la mañana, pasando de ser niños desconocidos a las figuras favoritas de la industria. Hoy, son nombres recurrentes en las alfombras rojas más exclusivas y piezas clave en las estrategias de los grandes estudios. El cierre de esta historia no representa el fin de sus carreras, sino el verdadero punto de partida; tras casi diez años bajo la sombra del Demogorgon, estos jóvenes actores ya tienen la agenda completa con proyectos que prometen alejarlos definitivamente de la estética ochentera para consolidarlos como la nueva élite de Hollywood.
El futuro de los actores de Stranger Things
El "día después" de Hawkins ya es una realidad para el elenco, quienes han sabido capitalizar su fama mundial en proyectos de altísimo perfil:
-
Millie Bobby Brown (Eleven): Consolidada como la "niña mimada" de Netflix, a principios de este año y previo al estreno de la serie, lanzó "The electric State" con los hermanos Russo y, además, le queda por delante la tercera entrega de "Enola Holmes", la cual se sospecha llegará en 2026. Por otro lado, también junto a la plataforma que la vio nacer protagonizará "Prism", la cual se encuentra en proceso de producción según Deadline. A esto también se suman, como parte de su contrato con el gigante de streaming, "Just picture it", "Perfect" y la adaptación de "The Girls I´ve been" Además, su faceta como productora y empresaria la sitúa como una de las figuras más poderosas de su generación.
-
Finn Wolfhard (Mike): El actor, uno de los más queridos del elenco, no solo decidió explorar su faceta detrás de cámaras como director y guionista tras el éxito de "Hell of a Summer" (la cual también protagonizó), sino que además continúa con su carrera musical y participará en franquicias de peso como "Ghostbusters". Por otro lado, también tiene en agenda el protagonismo de "Crash Land" con Gabriel La Belle, asimismo el intérprete prepara con su padre una biopic de la banda The Replacements.
-
Sadie Sink (Max): Tras su aclamada actuación en "The Whale" junto a Brendan Fraser, Sadie se ha convertido en la musa de directores que buscan profundidad dramática. Es, quizás, quien tiene el perfil más orientado hacia el prestigio de los premios de la Academia, con varios dramas intensos en fase de preproducción. A esto se le suma que fue elegida para un proyecto de teatro en Londres, del cual todavía no hay muchas noticias y, claro está, su máximo estreno: "Spiderman: brand new day" en el UCM, al igual que probablemente "Avengers: secret wars".
-
Gaten Matarazzo (Dustin) y Caleb McLaughlin (Lucas): Mientras Gaten continúa conquistando Broadway y explorando el doblaje de animación, teniendo en cuenta que busca personajes que lo alejen del estigma de Dustin, Caleb se ha inclinado por el cine de acción y dramas urbanos que le permitan demostrar su versatilidad física y emocional fuera de los límites de Indiana. Él también busca alejarse de los personajes que lo puedan seguir relacionando con Lucas, por lo que la interpretación de Miles Morales en Marvel puede ser una gran opción, teniendo en cuenta que es uno de los favoritos de los fans para llevarlo adelante.
-
Noah Schnapp (Will): Además de sus emprendimientos personales, Noah está enfocado en proyectos que desafíen su imagen de niño vulnerable, buscando personajes que reflejen la madurez que ha alcanzado a lo largo de estos años de rodaje. Entre estos detalles es importante destacar que el actor expresó su deseo de dedicarse al cine independiente, al teatro y a escribir guiones. Asimismo, para 2026 tiene pensado graduarse de la Universidad de Pensilvania, en Wharton de la carrera de emprendimiento e innovación.
