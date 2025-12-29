El duro mensaje de Lola Demichelis contra su padre que generó impacto en redes: "Nada más triste que..."
La hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis compartió una frase contundente en su cuenta y luego la borró, pero llegó a trascender. Mirá.
Evangelina Anderson y Martín Demichelis compartieron una historia de amor que se extendió durante 18 años y de la que nacieron sus tres hijos: Bastian, Lola y Emma. A lo largo de los años, cada uno fue construyendo su propio camino, con perfiles e intereses bien marcados. Mientras el mayor sigue los pasos de su padre en el ámbito deportivo, Lola siempre se mantuvo alejada de la exposición mediática.
Sin embargo, en las últimas horas, la joven sorprendió al publicar un mensaje que generó fuerte repercusión y encendió las alarmas en redes sociales. A través de una historia de Instagram, Lola compartió una frase cargada de dolor dirigida, aparentemente, a su padre. Aunque el posteo fue eliminado poco después, varios usuarios lograron capturarlo.
El periodista Fede Flowers fue quien difundió el contenido del mensaje, que decía: “Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere”, acompañado por un emoji de corazón vendado y otro con gesto serio.
La frase, breve pero contundente, dejó entrever que Lola estaría atravesando un momento delicado en el vínculo con Martín Demichelis. Hasta el momento, ninguno de los padres se expresó públicamente al respecto, pero el posteo no pasó inadvertido y generó múltiples reacciones entre los seguidores de la familia.
Evangelina Anderson rompió el silencio sobre rumores de pelea con su familia: qué dijo
Evangelina Anderson salió a desmentir de manera tajante las versiones que circularon en los últimos días y que aseguraban que estaba enfrentada con su familia, un rumor que tomó fuerza luego de que el tema fuera mencionado en el programa Puro Show y rápidamente se replicara en redes sociales y portales de espectáculos. Frente a ese escenario, la artista decidió hablar y dejar en claro cuál es su situación real con sus seres queridos.
Quien dio detalles de la charla fue Juan Etchegoyen, que contó que mantuvo una conversación reciente con Anderson y explicó el contexto en el que surgieron sus declaraciones. “Quiero contarles que hablé en las últimas horas con Evangelina Anderson de varios temas pero hoy voy a profundizar sobre la versión que se había dicho que la participante de Masterchef estaba peleada con su familia”, expresó el conductor al introducir el tema, marcando el eje de su información.
En esa misma línea, Etchegoyen reveló cómo encontró a la modelo cuando le consultó directamente por esos trascendidos que hablaban de un supuesto distanciamiento familiar. “Me encontré con una Evangelina bastante enojada cuando le consulté sobre esas versiones que habían trascendido la semana pasada y quiero decirles que es contundente”, afirmó, anticipando la respuesta de la artista.
Antes de dar a conocer el mensaje textual, el periodista agregó más contexto sobre los rumores que se habían instalado, incluso aquellos que señalaban un posible viaje al exterior durante las fiestas. “Presten atención a lo que dice Evangelina que rompe el silencio de esta manera sobre la versión de pelea con su familia, incluso se dijo que se iba con Ian Lucas al exterior a pasar las fiestas”, señaló.
Finalmente, Etchegoyen leyó la respuesta directa de Anderson, que no dejó lugar a dudas y negó de plano cualquier conflicto. “Hola Juan, ¿cómo estás? Es todo mentira lo que la pelea con mi familia, pero todo el mundo lo sabe. Ahora estoy en la casa de mis viejos con todas mis hermanas. Ya no saben qué inventar y es de cuarta", fue el mensaje que envió la modelo, visiblemente molesta por las versiones difundidas.
Tras compartir esas palabras, el conductor cerró el tema con una conclusión clara sobre la postura de la artista frente a los rumores. “Muy clara Evangelina contestando sobre lo que se había dicho y echando por tierras esos rumores”, remató, dando por terminado el asunto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario