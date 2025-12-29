El duro mensaje de Lola Demichelis contra su padre que generó impacto en redes: "Nada más triste que..."

Quien dio detalles de la charla fue Juan Etchegoyen, que contó que mantuvo una conversación reciente con Anderson y explicó el contexto en el que surgieron sus declaraciones. “Quiero contarles que hablé en las últimas horas con Evangelina Anderson de varios temas pero hoy voy a profundizar sobre la versión que se había dicho que la participante de Masterchef estaba peleada con su familia”, expresó el conductor al introducir el tema, marcando el eje de su información.

En esa misma línea, Etchegoyen reveló cómo encontró a la modelo cuando le consultó directamente por esos trascendidos que hablaban de un supuesto distanciamiento familiar. “Me encontré con una Evangelina bastante enojada cuando le consulté sobre esas versiones que habían trascendido la semana pasada y quiero decirles que es contundente”, afirmó, anticipando la respuesta de la artista.

Antes de dar a conocer el mensaje textual, el periodista agregó más contexto sobre los rumores que se habían instalado, incluso aquellos que señalaban un posible viaje al exterior durante las fiestas. “Presten atención a lo que dice Evangelina que rompe el silencio de esta manera sobre la versión de pelea con su familia, incluso se dijo que se iba con Ian Lucas al exterior a pasar las fiestas”, señaló.

Finalmente, Etchegoyen leyó la respuesta directa de Anderson, que no dejó lugar a dudas y negó de plano cualquier conflicto. “Hola Juan, ¿cómo estás? Es todo mentira lo que la pelea con mi familia, pero todo el mundo lo sabe. Ahora estoy en la casa de mis viejos con todas mis hermanas. Ya no saben qué inventar y es de cuarta", fue el mensaje que envió la modelo, visiblemente molesta por las versiones difundidas.

Tras compartir esas palabras, el conductor cerró el tema con una conclusión clara sobre la postura de la artista frente a los rumores. “Muy clara Evangelina contestando sobre lo que se había dicho y echando por tierras esos rumores”, remató, dando por terminado el asunto.