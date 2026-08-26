La despedida de los famosos a Ruben Rada
Tras la triste noticia del fallecimiento de Ruben Rada, reconocidas figuras del espectáculo lo despidieron con dolor y emotivos mensajes en las redes sociales.
La confirmación de la partida de Ruben Rada generó una profunda conmoción en el mundo de la música. A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, decenas de personalidades expresaron su tristeza y enviaron fuerzas a la familia del legendario artista uruguayo que dejó una inmensa huella cultural.
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Todos los mensajes de los famosos
La publicación original con la que la familia comunicó la dolorosa noticia se llenó de inmediato con el pésame y el afecto de múltiples figuras reconocidas del ambiente artístico. Estas son algunas de las sentidas palabras que le dedicaron sus colegas:
- Nicki Nicole: "amor y fuerzas para todos los familiares Eterno Rada gracias por tanta música ".
- Natalia Oreiro: "Amor infinito Gracias siempre por tu don de gente, tu humanidad y talento ".
- Conociendo Rusia (Mateo Sujatovich): "Te amamos negro. Abrazo enorme para la flia y amigos ".
- Dread Mar I: "Que tristeza !! Gracias por tu alegría y la música interminable ! Buen viaje . Abrazo familia Rada !".
- Maxi de la Cruz: "Profunda tristeza!!! QEPD Negro querido! Abzo a la familia! Graciss por toda la música y la alegría! ".
- Iván Noble: " gran abrazo a toda la familia.".
- Matías Martin: "Por siempre ".
- Agustín "Soy Rada" Aristarán: "Gracias por tu obra, tu música y tu onda! ".
- Juan Campodónico: "Qué dolor más grande! Ya eras inmortal hace mucho. Siempre vas a estar. Buen viaje!".
- Maria Gadú: "Naooooooo que tristeza!!! Maestro querido!".
- Anita Álvarez de Toledo: "Ruben GRACIAS GRACIAS GRACIAS por tanto no alcanzan las palabras. Te amo siempre. GRACIAS".
A estas dedicatorias también se sumaron los gestos de cariño de otras personalidades, como Julieta Díaz, Migue Granados, Gloria Carrá, Milton Re y Señorita Bimbo, quienes dejaron emojis de corazones, tristeza y oraciones para acompañar a la familia en este doloroso momento.
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