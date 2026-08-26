Murió Rubén Rada a sus 83 años
El reconocido artista Ruben Rada falleció a los 83 años de edad tras luchar contra una grave neumonía. Conmoción total en el mundo del espectáculo.
La cultura rioplatense atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse esta lamentable noticia. Ruben Rada, uno de los máximos exponentes de la historia musical uruguaya, falleció este miércoles a los 83 años. El legendario cantante llevaba un mes internado batallando contra las severas complicaciones de una neumonía bilateral.
El inmenso legado en la Música uruguaya
La partida física del creador de éxitos imborrables como "Las manzanas", "Mi país", "Dedos" y "Muriendo de plena" fue confirmada mediante un emotivo comunicado difundido por su entorno íntimo. "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo", reza el escrito publicado por sus allegados.
Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, desarrolló una prolífica trayectoria de más de seis décadas integrando grupos esenciales como El Kinto, Tótem y Opa. A pesar de su edad, el querido cantautor atravesaba un momento de intensa actividad artística.
Antes de su internación, se encontraba abocado a múltiples proyectos simultáneos:
- Estaba grabando un disco junto al grupo argentino Los Auténticos Decadentes.
- Había anunciado dos conciertos internacionales con el brasileño Chico César en Buenos Aires.
- Preparaba un gran homenaje a Tótem con dos funciones en el Auditorio Nacional del Sodre pautadas para octubre.
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El mismo día de su cumpleaños 83 había estrenado el proyecto audiovisual ¿Quién va a cantar?, reafirmando su espíritu colaborativo. Su última aparición en público tuvo lugar el pasado 25 de julio. En aquella oportunidad, fiel a su estilo alegre, se lo vio sumamente sonriente disfrutando de un festival al aire libre mientras escuchaba tocar a su hijo Matías.
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