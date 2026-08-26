Murió Rubén Rada a sus 83 años

El inmenso legado en la Música uruguaya

La partida física del creador de éxitos imborrables como "Las manzanas", "Mi país", "Dedos" y "Muriendo de plena" fue confirmada mediante un emotivo comunicado difundido por su entorno íntimo. "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo", reza el escrito publicado por sus allegados.