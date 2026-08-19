Quién es el actor que vuelve al mundo Cris Morena en la temporada 3 de "Margarita"

A medida que se acerca el estreno de su nueva temporada el próximo 24 de agosto, la impronta alrededor de la producción se intensificó. Y es que, más allá de los enredos amorosos y las coreografías contagiosas, la atención está puesta en el retorno de un rostro clave cuya sombra ha planeado sobre toda la historia. Un pilar fundamental de esta historia que, a nivel narrativo reaparece para conectar las raíces de la saga original con el destino de la nueva generación.