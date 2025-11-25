Los siete títulos de anime que podrían competir en los Premios Oscar 2026
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de cintas elegibles para competir en la categoría Mejor Película Animada en los premios Oscar 2026.
La temporada de premiaciones en el mundo del cine y la televisión está cada vez más cerca. Las grandes producciones de Hollywood de este año apuntan a coronarse en Los Oscar, pero también las mejores películas de anime de 2025 quieren ser protagonistas de la gala. La buena noticia es que ya se han revelado los criterios para ser considerados, y con ello, la lista de todos los animes que pueden entrar en la categoría a Mejor Película Animada.
La organización aclaró que estas producciones también pueden optar a los premios en otras categorías, incluida la más importante de la ceremonia: Mejor Película.
Cabe resaltar que la próxima lista oficial—mucho más reducida—se publicará el 16 de diciembre del 2025 y las nominaciones se anunciarán el 22 de enero del 2026. Finalmente, la gala se llevará a cabo el próximo 15 de marzo del 2026.
Todos los animes que pueden entrar en Los Oscar 2026
- Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc
- Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing
- ChaO
- The Legend of Hei 2
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito
- Scarlet
- 100 Meters
Estas producciones han generado grandes expectativas en la industria por su calidad visual, sofisticación narrativa y su creciente presencia en la taquilla global.
Aunque algunos de estos títulos aún deben cumplir requisitos de exhibición para ser elegibles, su inclusión en el listado representa un avance significativo para la animación japonesa, y asiática en general, en Hollywood.
¿Cuándo son Los Oscars 2026?
Con esta selección tan variada, la competencia por el premio a Mejor Película Animada promete ser una de las más cerradas de la próxima edición. Ahora solo queda esperar a que la Academia dé sus últimas sorpresas y confirme cuáles de estos títulos llegarán a la recta final. Todo se definirá en la gran noche del 15 de marzo de 2026, cuando se celebre la siguiente ceremonia de Los Oscar.
