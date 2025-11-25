Los siete títulos de anime que podrían competir en los Premios Oscar 2026

Todos los animes que pueden entrar en Los Oscar 2026

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing

ChaO

The Legend of Hei 2

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito

Scarlet

100 Meters

Estas producciones han generado grandes expectativas en la industria por su calidad visual, sofisticación narrativa y su creciente presencia en la taquilla global.

Aunque algunos de estos títulos aún deben cumplir requisitos de exhibición para ser elegibles, su inclusión en el listado representa un avance significativo para la animación japonesa, y asiática en general, en Hollywood.

¿Cuándo son Los Oscars 2026?

Con esta selección tan variada, la competencia por el premio a Mejor Película Animada promete ser una de las más cerradas de la próxima edición. Ahora solo queda esperar a que la Academia dé sus últimas sorpresas y confirme cuáles de estos títulos llegarán a la recta final. Todo se definirá en la gran noche del 15 de marzo de 2026, cuando se celebre la siguiente ceremonia de Los Oscar.