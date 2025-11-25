Netflix: la película de origen francés con una historia dulce y romántica
Una peli de Netflix realmente dulce que sorprende con una trama atrapante y se destaca fuerte entre todo lo que hay para ver en la plataforma.
Una nueva comedia romántica aterrizó en Netflix en este 2025 y es ideal para quienes viven scrolleando en busca de películas y series del género. Se trata de French Lover, una producción que te engancha desde el arranque con su mezcla de humor, romance y momentos que pegan justo donde tienen que pegar.
Este estreno francés forma parte del catálogo que la plataforma sumó en septiembre y rápidamente ganó buena onda por parte del público. La historia combina risas, sensibilidad y situaciones cotidianas que la vuelven súper cercana.
El relato gira alrededor de una mesera interpretada por Sara Giraudeau, cuya vida cambia cuando cruza caminos con un actor reconocido, encarnado por Omar Sy. Esa conexión impulsa toda la trama, perfecta para cortar la semana y desconectar un rato del caos diario.
De qué trata "French lover"
En French Lover se cruzan dos vidas opuestas que arrancan chispas: Abel (interpretado por Omar Sy) es una figura pública a la que todo le sobra —fama, plata y confianza—; Marion (a cargo de Sara Giraudeau) vive al revés: labura de mesera, su matrimonio está hecho percha y llega justo para pagar las cuentas.
El encuentro entre ellos no es cualquiera: sucede de manera fortuita y, poco a poco, va transformando la rutina de Marion y sacudiendo la burbuja de Abel. La película explora con detalle esas tensiones —la soledad detrás del glamour, la dignidad en la precariedad— y las combina con escenas ligeras que invitan a reír y a emocionarse.
Hay escenas cotidianas muy bien filmadas —desde la cocina del restaurante hasta los rincones más privados de la vida de Abel— que sirven para profundizar en los personajes: sus inseguridades, deseos y contradicciones.
Reparto de "French lover"
- Omar Sy (Abel)
- Sara Giraudeau (Marion)
- Alban Ivanov (Sami)
- Pascale Arbillot (Camille)
- Agnes Hurstel (Estelle)
- Xavier Lacaille (Cédric)
- Cindy Bruna (Lena)
- Amaury de Crayencour (Antoine)
Trailer de "French lover"
