Duro descargo de Peluca Brusca sobre Laurita Fernández y su programa "Bienvenidos a Ganar": qué dijo

El productor también reveló que el equipo conocía desde hacía tiempo la decisión personal de Laurita: “Nos fuimos enterando de a poco que ella quería dar por terminada su participación a fin de año y lo vamos sobrellevando. Son decisiones artísticas de la carrera de una figura y me parece que nadie puede estar en un lugar que ya cree que dio todo. Es sensato y a su vez maduro poder afrontarlo y nosotros poder superarlo como programa”, explicó sin dramatizar la salida.

Aunque reconoció que la noticia se sintió dentro del grupo, aseguró que el programa seguirá firme: “El equipo lo sintió porque todos amamos que ella lidere este grupo y siempre lo hizo bárbaro. Pero también somos muy agradecidos con el canal que quiere Bienvenidos en el 2026 y con la Productora que no para de formar programas y dar trabajos. Eso se valora mucho. Así que nosotros con eso ahora a grabar los programas que Nos quedan; que terminamos a fin de Noviembre de grabar y armar el programa del año que viene para Mantenernos y crecer más todavía. Bienvenidos ya es una marca de muchos años en Canal 13 y de muchos años en Canal 9. Por eso; Con otro conductor que haga que el programa siga valorándose en el Prime Time, no tenemos dudas que hay Bienvenidos para Rato”, aseguró.