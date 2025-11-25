Duro descargo de Peluca Brusca sobre Laurita Fernández y su programa "Bienvenidos a Ganar": qué dijo
El productor salió a aclarar los rumores de tensión con la conductora en la recta final de su etapa al frente de “Bienvenidos a Ganar”.
A días de que Laurita Fernández deje la conducción de “Bienvenidos a Ganar”, Peluca Brusca decidió hacer un extenso descargo para cortar de cuajo las especulaciones que lo señalaban como protagonista de una pelea interna con la figura del ciclo. La situación tomó fuerza luego de que Juan Etchegoyen contara al aire que había conversado con él en medio de las versiones sobre una supuesta crisis y sobre el futuro del programa.
El productor fue optimista y enfático al defender el envío: “Bienvenidos a ganar me parece realmente un programón. Hace tres años lo hacemos en el prime time del canal y siempre nos fue bien y nos ubicamos terceros en la Gran mayoría de las noches. Viene a cantar gente de todo el país y nos instalamos como un programa federal de la música. Laurita hizo mucho de que eso suceda!”, resaltó, destacando la influencia de la conductora en el crecimiento del formato.
En ese mismo sentido, Brusca destacó el compromiso de Fernández en el detrás de escena y remarcó su participación creativa: “Sin dudas Laurita fue la mejor conductora que el programa pudo y puede tener y además ella misma se ganó el lugar de estar en todo, porque sinceramente ella participa y participó siempre del proceso creativo y de producción de cada programa día a día. Y lo hicimos siempre eso”, afirmó.
El productor también reveló que el equipo conocía desde hacía tiempo la decisión personal de Laurita: “Nos fuimos enterando de a poco que ella quería dar por terminada su participación a fin de año y lo vamos sobrellevando. Son decisiones artísticas de la carrera de una figura y me parece que nadie puede estar en un lugar que ya cree que dio todo. Es sensato y a su vez maduro poder afrontarlo y nosotros poder superarlo como programa”, explicó sin dramatizar la salida.
Aunque reconoció que la noticia se sintió dentro del grupo, aseguró que el programa seguirá firme: “El equipo lo sintió porque todos amamos que ella lidere este grupo y siempre lo hizo bárbaro. Pero también somos muy agradecidos con el canal que quiere Bienvenidos en el 2026 y con la Productora que no para de formar programas y dar trabajos. Eso se valora mucho. Así que nosotros con eso ahora a grabar los programas que Nos quedan; que terminamos a fin de Noviembre de grabar y armar el programa del año que viene para Mantenernos y crecer más todavía. Bienvenidos ya es una marca de muchos años en Canal 13 y de muchos años en Canal 9. Por eso; Con otro conductor que haga que el programa siga valorándose en el Prime Time, no tenemos dudas que hay Bienvenidos para Rato”, aseguró.
