La doble peruana de Tini Stoessel que sorprendió en el programa de Guido Kaczka

“Qué lindo formar parte de este proyecto y más sabiendo todo lo que significó para vos todo este proceso”, expresó Stoessel, a través de una story en su perfil, haciendo referencia al recorrido personal de Becerra durante la creación del disco.

En su mensaje, Stoessel no solo felicitó a Becerra por el lanzamiento, sino que también aludió a una experiencia dolorosa que marcó la vida de la artista. “Ver como pudiste convertir en arte lo que tanto te dolió”, escribió, en alusión a la difícil pérdida de un segundo embarazo que atravesó la oriunda de Quilmes y que inspiró parte del contenido del álbum. La cantante cerró su dedicatoria con palabras de afecto y orgullo: “Te quiero mucho, estoy orgullosa de vos”, e invitó a sus seguidores a escuchar el disco completo.

image