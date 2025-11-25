La doble peruana de Tini Stoessel que sorprendió en el programa de Guido Kaczka
La imitadora interpretó varias canciones, con coreografía incluida, y se llevó el aplauso del público que aprobó su presentación. Mirá.
Un momento musical y televisivo inesperado se vivió el último lunes en Buenas noches, familia (El Trece), cuando una participante del ciclo que conduce Guido Kaczka se presentó como “la doble de Tini Stoessel”. La imitadora viajó desde Perú para participar del ciclo.
“Quiero mostrar en la pantalla la foto de Tini Stoessel vestida de un modo”, comenzó Guido para luego indicar: ”Bueno, porque ella es de Lima, Perú. Creció en un barrio muy humilde rodeada de una familia muy amorosa”.
Luego, el conductor continuó con la presentación de la participante y contó: “A los cinco años descubrió un amor. Cantaba en los colectivos de Perú. Y en pandemia, fue a un programa de su país, un programa de tele, de Perú. Se le puede decir 'la Tini peruana'”.
“Le gusta la tele, viaja, le pone garra, hace arreglos. Y hoy viene por el premio de la gente, pero además para que la vean. Siempre le gustó todo y es admiradora total de Tini”, puntualizó. La joven imitadora de Tini se robó la noche y estuvo a la altura de las expectativas en un show en el que lo dio todo y se llevó el premio de la gente.
El mensaje de Tini Stoessel a María Becerra tras el lanzamiento de su álbum
El reciente lanzamiento de Quimera, el nuevo álbum de María Becerra, generó una ola de reacciones en el mundo de la música latinoamericana. Entre ellas, Tini Stoessel se destacó al dedicarle un emotivo mensaje a Becerra a través de sus redes sociales, donde celebró la capacidad de su colega para transformar el dolor personal en arte y subrayó la importancia de su colaboración en la canción "Hasta que me enamoro".
“Qué lindo formar parte de este proyecto y más sabiendo todo lo que significó para vos todo este proceso”, expresó Stoessel, a través de una story en su perfil, haciendo referencia al recorrido personal de Becerra durante la creación del disco.
En su mensaje, Stoessel no solo felicitó a Becerra por el lanzamiento, sino que también aludió a una experiencia dolorosa que marcó la vida de la artista. “Ver como pudiste convertir en arte lo que tanto te dolió”, escribió, en alusión a la difícil pérdida de un segundo embarazo que atravesó la oriunda de Quilmes y que inspiró parte del contenido del álbum. La cantante cerró su dedicatoria con palabras de afecto y orgullo: “Te quiero mucho, estoy orgullosa de vos”, e invitó a sus seguidores a escuchar el disco completo.
