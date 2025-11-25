La burla de Mario Pergolini a Chiqui Tapia por el polémico pasillo de Estudiantes: "Soy el campeón de la tele"

Después de haber contado públicamente que "Chiqui Tapia es el personaje que más cartas documento le envió" por sus comentarios en Otro Día Perdido (El Trece), Mario Pergolini volvió al ataque y esta vez utilizó una puesta en escena para burlarse del presidente de la AFA por haber obligado a Estudiantes de La Plata a hacer un “pasillo” a Rosario Central en la previa del encuentro entre ambos equipos, donde el Canalla terminó quedando eliminado del Torneo Clausura.