La burla de Mario Pergolini a Chiqui Tapia por el polémico pasillo de Estudiantes: "Soy el campeón de la tele"
El conductor volvió a apuntar con ironía contra el titular de la AFA por la polémica decisión que marcó el fin de semana futbolero.
Después de haber contado públicamente que "Chiqui Tapia es el personaje que más cartas documento le envió" por sus comentarios en Otro Día Perdido (El Trece), Mario Pergolini volvió al ataque y esta vez utilizó una puesta en escena para burlarse del presidente de la AFA por haber obligado a Estudiantes de La Plata a hacer un “pasillo” a Rosario Central en la previa del encuentro entre ambos equipos, donde el Canalla terminó quedando eliminado del Torneo Clausura.
La escena se dio este lunes en la apertura del programa, cuando el conductor irrumpió en el estudio sosteniendo una Copa y en pose triunfal, parodiando el trofeo que Claudio “Chiqui” Tapia entregó a Rosario Central antes de que terminara el torneo, premiando los puntos obtenidos hasta ese momento.
Con la copa en alto, Pergolini lanzó la primera chicana: “Me nombraron mejor conductor hispanoparlante sub-70 de los últimos seis meses”, mientras Rada, Laila y el público se daban vuelta dándole la espalda. La respuesta llegó de inmediato: “Ah, me hacen la gran Estudiantes”, dijo, en clara alusión a los jugadores del “Pincha”, que hicieron el pasillo a modo de protesta pese a la imposición dirigencial.
A partir de allí, redobló el sarcasmo y siguió exagerando su “premio” televisivo: “No se confundan. Me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Me sumaron el rating de todas las visualizaciones de todas las redes sociales y soy el campeón de la tele. ¿Qué problema hay? Fue una elección transparente. ¡La gente votó!”, ironizó, marcando un paralelismo con las críticas que se desataron por el homenaje a Central.
Más adelante, continuó con el acting, aparentando recibir reproches por su rol de “campeón”: “¿No me dejan trunfar? Okey, si quieren lo devuelvo, pero, eso sí, también voy a tener que devolver la guita del premio que iba a repartir con todos ustedes”, lanzó, desatando que el estudio completo comenzara a corear “¡dale campeón!”, completando el momento humorístico.
