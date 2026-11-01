Los souvenirs llenos de humor y guiños de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
La pareja repartió remeras y encendedores con frases irónicas que remiten a su romance y a la popularidad de la cantante.
En el más absoluto hermetismo y rodeados por su círculo más íntimo de afectos, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el "sí, quiero" este sábado 31 de octubre. La pareja organizó una celebración vespertina en Casa Carlos, una distinguida propiedad emplazada en el histórico barrio porteño de San Telmo, eligiendo una fecha cargada de valor sentimental para ambos, ya que se cumplían exactamente tres años desde que se conocieron durante una fiesta de Halloween.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron detalles cargados de humor para agasajar a quienes asistieron a su enlace. Tras la ceremonia íntima que realizaron en San Telmo, varios concurrentes difundieron en redes sociales los obsequios que recibieron y revelaron así las curiosidades que la pareja preparó para la celebración. Durante un íntimo festejo, la cantante y el comunicador recibieron a varios invitados, pero con una restricción especial y una resolución muy creativa.
Entre los recuerdos apareció una camiseta blanca con una leyenda que recupera una de las declaraciones más famosas de la artista sobre el matrimonio. Matías Mowszet, periodista de Gelatina y amigo de Pedro, mostró esa prenda en sus cuentas: lleva impresa la frase “Ni en pedo me caso”. La elección no resultó azarosa, ya que esas palabras provienen de una respuesta que Lali había dado tiempo atrás cuando le consultaron sobre la posibilidad de pasar por el altar. Con ese guiño, los recién casados rescataron una expresión que quedó ligada a la cantante y la trasladaron a uno de los recuerdos de la fiesta.
Otro de los souvenirs que tomó notoriedad fue un encendedor blanco con una inscripción que también apeló a la ironía: “Yo fui al casamiento del novio de Lali”. Esa frase juega con el reconocimiento público de la artista frente al perfil de Pedro Rosemblat.
Además, los regalos lucieron las iniciales “L y P”, en alusión a Lali y Pedro, los flamantes esposos. Esas iniciales aparecieron enmarcadas en un círculo y en un cuadrado, dos formas que remiten directamente al anillo de compromiso de la pareja, que llevaba dos diamantes con esas mismas geometrías. De ese modo, cada objeto incluyó algún elemento vinculado con la pareja y con su historia de amor.
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