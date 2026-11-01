Los souvenirs llenos de humor y guiños de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Entre los recuerdos apareció una camiseta blanca con una leyenda que recupera una de las declaraciones más famosas de la artista sobre el matrimonio. Matías Mowszet, periodista de Gelatina y amigo de Pedro, mostró esa prenda en sus cuentas: lleva impresa la frase “Ni en pedo me caso”. La elección no resultó azarosa, ya que esas palabras provienen de una respuesta que Lali había dado tiempo atrás cuando le consultaron sobre la posibilidad de pasar por el altar. Con ese guiño, los recién casados rescataron una expresión que quedó ligada a la cantante y la trasladaron a uno de los recuerdos de la fiesta.