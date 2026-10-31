El misterio de la torta de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: el operativo para ocultarla
Damián Betular fue el encargado de preparar el pastel para la celebración, pero su llegada a San Telmo estuvo rodeada de un particular despliegue de seguridad.
La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue dando que hablar y cada detalle de la celebración despierta curiosidad. En medio del hermetismo que rodea al evento, uno de los momentos que más llamó la atención fue la llegada de la torta de casamiento, cuya preparación estuvo en manos de una persona muy especial para la cantante.
El encargado de elaborar el pastel fue Damián Betular, reconocido pastelero e íntimo amigo de Lali, quien se acercó hasta San Telmo para llevar su creación al lugar donde se desarrolla la ceremonia. Sin embargo, su arribo no pasó inadvertido y estuvo acompañado por un llamativo operativo para mantener el secreto.
Un operativo para ocultar la torta de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Betular llegó a bordo de un camión y, antes de que pudieran bajar la torta, varias personas que serían parte del equipo de catering se organizaron frente a las cámaras que aguardaban en el lugar. Con un gran telón, bloquearon cualquier posibilidad de obtener imágenes del pastel y evitaron que se conocieran detalles de su diseño.
La maniobra llamó la atención de quienes seguían los movimientos en las inmediaciones de la celebración. El despliegue tuvo un objetivo claro: impedir que la torta quedara expuesta y que su aspecto se filtrara antes de tiempo.
De esta manera, el pastel de los recién casados se convirtió en uno de los grandes misterios de la boda. Por ahora, no trascendieron imágenes ni detalles sobre su decoración, tamaño o estilo, por lo que habrá que esperar para conocer la creación que Betular preparó especialmente para el día de Lali y Pedro.
Mientras tanto, los fanáticos de la artista siguen pendientes a las redes sociales para no perderse nada de lo que ocurre en el lugar y poder disfrutar a la distancia del gran momento que atraviesa la pareja.
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