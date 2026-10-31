El misterio de la torta de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: el operativo para ocultarla

la torta es ALTÍSIMA que no llegaban a taparla que risa pic.twitter.com/HyC2R6U9Kl — sofi (@lalibydiva) October 31, 2026

De esta manera, el pastel de los recién casados se convirtió en uno de los grandes misterios de la boda. Por ahora, no trascendieron imágenes ni detalles sobre su decoración, tamaño o estilo, por lo que habrá que esperar para conocer la creación que Betular preparó especialmente para el día de Lali y Pedro.