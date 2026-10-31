Un grupo de chicos se acercó al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Halloween y se volvió viral
Lali Espósito celebró su boda con Pedro Rosemblat en San Telmo y un grupo de chicos disfrazados por Halloween se acercó a Casa Carlos para corear su nombre.
En medio de los festejos de Halloween, un grupo de chicos disfrazados protagonizó una escena inesperada en las inmediaciones de Casa Carlos, la casona de estilo chorizo ubicada en San Telmo donde Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento.
Mientras recorrían las calles con sus disfraces, los jóvenes terminaron reuniéndose frente al lugar de la celebración y comenzaron a corear el nombre de la cantante: "Lali, vení", "Que venga Lali, que venga Lali". El momento quedó registrado en un video que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.
La grabación fue compartida en X por un usuario identificado como Dani Romero, quien acompañó las imágenes con un mensaje cargado de humor y cariño: “Mil años de vida, los pibes paseando por halloween, disfrazados, todo, se terminaron instalando afuera del casamiento y no paran de gritar ‘LALI’, los amo”.
Así, en una noche atravesada por los disfraces y los festejos de Halloween, los pequeños admiradores encontraron una oportunidad inesperada para hacerle llegar su cariño a la artista, justo en uno de los días más especiales de su vida.
El casamiento de Lali y Pedro
Si bien pareciera que la artista y el conductor hicieron coincidir su boda con la noche de Halloween, nada tiene que ver la elección de la fecha con la festividad que tiene sus orígenes en Estados Unidos. Según Pepe Ochoa, la pareja eligió el 31 de octubre porque es la fecha en que se conocieron.
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