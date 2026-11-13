Brutal golpiza en Córdoba: el Club Universitario evalúa sancionar al rugbier detenido

La situación judicial del rugbier tras el violento ataque

Mientras el club define el futuro laboral y deportivo de Díaz, el acusado permanece bajo arresto a disposición de la Justicia. Tras ser localizado y aprehendido por la Policía local, el hombre quedó imputado por los delitos de lesiones leves y amenazas, en una causa que es instruida por la fiscal Paula Bruera, titular de la Fiscalía de Unidad Territorial 22.

El salvaje incidente se desató cuando el agresor increpó y golpeó a un cliente (un médico penitenciario) exigiéndole que le pida disculpas porque creyó que había mirado a su pareja. Según trascendió en las últimas horas, la investigación judicial también se encuentra analizando posibles antecedentes de conflictos previos atribuidos al detenido, al tiempo que se aguarda la evolución de las fracturas en el rostro de la víctima para determinar si corresponde agravar la calificación legal del caso.