Brutal golpiza en Córdoba: el Club Universitario evalúa sancionar al rugbier detenido
Luego del salvaje ataque en una pizzería, el Club Universitario de Córdoba emitió un comunicado repudiando el hecho. Las posibles medidas contra el profesor.
La violenta agresión protagonizada por un profesor en una pizzería del barrio Docta generó un fuerte rechazo. Frente a las impactantes imágenes, el Club Universitario de Córdoba emitió un comunicado oficial repudiando el accionar de Martín Roberto Díaz y anticipó que analiza severas sanciones contra el agresor detenido.
El comunicado del Club Universitario de Córdoba y las posibles sanciones
A través de una publicación difundida en sus redes sociales, la Subcomisión de Rugby de la institución manifestó su "profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física". Asimismo, las autoridades aprovecharon el espacio institucional para expresar su total solidaridad con la persona agredida y su familia, a quienes les desearon una pronta recuperación.
En cuanto al futuro del profesor de 47 años, la gravedad del ataque obligó a la dirigencia a evaluar rápidamente los pasos a seguir. Si bien todavía no se formalizó una decisión concreta ni se confirmó su apartamiento definitivo, el club informó que definirá "con celeridad las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan", asegurando que actuarán con "el rigor y la transparencia que la situación amerita".
IMPORTANTE: IMÁGENES SENSIBLES: Rugbier molió a palos a un hombre porque creyó que había mirado a su pareja
"Repudiamos toda forma de violencia, incompatible con los valores de respeto, tolerancia y convivencia que promovemos", remarcó la entidad deportiva, dejando en claro que este tipo de inconductas no tienen lugar dentro de su estructura de formación.
La situación judicial del rugbier tras el violento ataque
Mientras el club define el futuro laboral y deportivo de Díaz, el acusado permanece bajo arresto a disposición de la Justicia. Tras ser localizado y aprehendido por la Policía local, el hombre quedó imputado por los delitos de lesiones leves y amenazas, en una causa que es instruida por la fiscal Paula Bruera, titular de la Fiscalía de Unidad Territorial 22.
El salvaje incidente se desató cuando el agresor increpó y golpeó a un cliente (un médico penitenciario) exigiéndole que le pida disculpas porque creyó que había mirado a su pareja. Según trascendió en las últimas horas, la investigación judicial también se encuentra analizando posibles antecedentes de conflictos previos atribuidos al detenido, al tiempo que se aguarda la evolución de las fracturas en el rostro de la víctima para determinar si corresponde agravar la calificación legal del caso.
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