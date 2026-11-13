"Una mirada libidinosa o impúdica": el insólito argumento del violento profesor de rugby de Córdoba

Actualmente, el agresor permanece a disposición de la Justicia y está imputado por los delitos de lesiones leves y amenazas, remarcando la defensa que no posee antecedentes penales. Finalmente, el abogado reconoció que este lamentable episodio empaña por completo su reputación en el Club Universitario, admitiendo que su comportamiento fue "un muy mal ejemplo" para los jóvenes a los que entrena semanalmente.