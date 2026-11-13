"Una mirada libidinosa o impúdica": el insólito argumento del violento profesor de rugby de Córdoba
El abogado del rugbier detenido por la brutal golpiza en Córdoba aseguró que reaccionó ante una mirada indebida hacia su pareja.
Tras la brutal golpiza en una pizzería de Córdoba, la defensa del rugbier Martín Roberto Díaz esgrimió un insólito argumento para explicar el salvaje ataque. Según su abogado, la agresión se desencadenó porque la víctima le dirigió "una mirada libidinosa o impúdica" a la pareja del profesor deportivo detenido.
"La reacción de un hombre bien formado" y el supuesto estrés
Juan Pablo Bastos, el abogado defensor, dialogó con la prensa local y reconoció que su cliente interpretó de mala manera la situación, aunque lanzó frases sumamente polémicas. "Reclamaba quizás una mirada libidinosa o impúdica que eso genera, a cualquier hombre bien formado, quizás el reproche", sentenció el letrado en un intento por contextualizar la furia desmedida de su defendido.
Asimismo, el defensor insistió en que "es natural o común que un hombre pueda tener alguna situación incómoda" frente a ese tipo de circunstancias. Además, agregó como atenuante que el acusado atravesaba un complejo cuadro de estrés laboral producto de una reestructuración en la empresa donde trabaja, conformando un "cúmulo de circunstancias psicoemocionales" que lo llevaron a explotar.
Arrepentimiento y la situación judicial
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Más allá de las controversiales declaraciones, Bastos aclaró en reiteradas oportunidades que no busca justificar legalmente la violencia. Aseguró que el atacante se encuentra "arrepentido, muy afectado y muy preocupado" por las severas consecuencias de sus golpes, que derivaron en múltiples fracturas en la órbita izquierda del rostro de la víctima.
Actualmente, el agresor permanece a disposición de la Justicia y está imputado por los delitos de lesiones leves y amenazas, remarcando la defensa que no posee antecedentes penales. Finalmente, el abogado reconoció que este lamentable episodio empaña por completo su reputación en el Club Universitario, admitiendo que su comportamiento fue "un muy mal ejemplo" para los jóvenes a los que entrena semanalmente.
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