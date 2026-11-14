El Club Universitario apartó al rugbier que protagonizó una brutal agresión en una pizzería en Córdoba
La institución resolvió la suspensión inmediata de Martín Roberto Díaz y de su calidad de socio tras la difusión del ataque en barrio Docta, a la espera de definiciones judiciales.
El Club Universitario de Córdoba resolvió apartar de todas sus funciones y suspender como socio a Martín Roberto Díaz, profesor y jugador de rugby de la institución, luego de que fuera detenido e imputado por protagonizar una violenta agresión contra un cliente en una pizzería de la capital provincial.
La decisión de la comisión directiva se formalizó este sábado mediante un comunicado oficial difundido tras la viralización de las imágenes del ataque y mientras avanza la investigación en los tribunales cordobeses.
Cómo fue el ataque en barrio Docta
El episodio de violencia urbana ocurrió en un local gastronómico ubicado en barrio Docta, en la ciudad de Córdoba, y quedó registrado íntegramente por las cámaras de seguridad del comercio.
En las grabaciones que circularon en las últimas horas se observa la brutal agresión física ejercida contra un cliente del lugar, un material fílmico que resultó determinante tanto para la rápida identificación del atacante como para la posterior intervención de oficio de las autoridades policiales y judiciales.
Detención e imputación judicial
A raíz de la denuncia y la difusión de las pruebas audiovisuales, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de Díaz, quien permanece privado de su libertad a disposición de la Justicia provincial.
Según confirmaron fuentes vinculadas al expediente, el hombre vinculado a las divisiones de rugby de la entidad quedó formalmente imputado bajo los cargos de lesiones y amenazas, a la espera de que se resuelva su situación procesal en los próximos días.
La postura oficial de la institución
Ante la repercusión pública del caso, la conducción del Club Universitario salió a fijar postura con un escrito en el que expresó su "más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia" y confirmó la desvinculación preventiva del implicado.
"La institución ha dispuesto el apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, y la suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos", detallaron desde la entidad. Por último, subrayaron que su objetivo central es "construir un espacio de formación, integración y contención" basado en el respeto y la convivencia deportiva.
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