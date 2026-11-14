El Club Universitario apartó al rugbier que protagonizó una brutal agresión en una pizzería en Córdoba

Según confirmaron fuentes vinculadas al expediente, el hombre vinculado a las divisiones de rugby de la entidad quedó formalmente imputado bajo los cargos de lesiones y amenazas, a la espera de que se resuelva su situación procesal en los próximos días.

Mauro, el hombre que fue brutalmente golpeado por un profesor de rugby en una pizzería de Córdoba, rompió el silencio.

La postura oficial de la institución

Ante la repercusión pública del caso, la conducción del Club Universitario salió a fijar postura con un escrito en el que expresó su "más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia" y confirmó la desvinculación preventiva del implicado.

"La institución ha dispuesto el apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, y la suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos", detallaron desde la entidad. Por último, subrayaron que su objetivo central es "construir un espacio de formación, integración y contención" basado en el respeto y la convivencia deportiva.