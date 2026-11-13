Detuvieron al rugbier acusado de golpear brutalmente a un hombre en una pizzería de Córdoba

Quién es el profesor de rugby detenido por la golpiza en una pizzería de Córdoba

"Una mirada impúdica": el insólito argumento del violento rugbier de Córdoba

Fuentes cercanas a la investigación detallaron que Díaz se desempeña como profesor de rugby del Club Universitario de Córdoba, mientras que la víctima es médico del Servicio Penitenciario en la cárcel de Bouwer.

A su vez, afirmaron que el detenido vivía en un barrio cerrado camino a Carlos Paz y que anteriormente habría tenido conflictos con vecinos por episodios violentos.

La desmedida golpiza duró varios minutos

Según Juan Pablo Bastos, el abogado defensor, la agresión registrada en la pizzería de Docta se desencadenó porque la víctima le habría dirigido "una mirada libidinosa o impúdica" a la pareja del detenido.

"Reclamaba quizás una mirada libidinosa o impúdica que eso genera, a cualquier hombre bien formado, quizás el reproche", sentenció el abogado en un intento por justificar la violencia desmedida de su defendido.

Además, agregó como atenuante que el detenido atravesaba un complejo cuadro de estrés laboral producto de una reestructuración en la empresa donde trabaja, conformando un "cúmulo de circunstancias psicoemocionales" que lo llevaron a reaccionar de manera extremadamente violenta.