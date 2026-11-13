Detuvieron al rugbier acusado de golpear brutalmente a un hombre en una pizzería de Córdoba
La violenta secuencia quedó registrada en varios videos que permitieron identificar al presunto agresor. Fue imputado por amenazas y lesiones leves.
La Policía de Córdoba detuvo a un profesor de rugby acusado de golpear brutalmente a un hombre dentro de una pizzería en el barrio Docta. La violenta situación se desencadenó luego de una discusión porque el agresor creyó que la víctima había mirado a su pareja.
El sospechoso fue identificado como Martín Roberto Díaz, de 43 años, quien fue arrestado el miércoles por personal de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles de la policía provincial.
El episodio ocurrió el pasado 7 de noviembre y tuvo como víctima a un hombre que, por causas que se investigan, fue agredido físicamente por el ahora detenido, quien le provocó diversas lesiones en el rostro y el cuerpo, por lo que debió recibir asistencia médica.
A partir de la denuncia, los efectivos realizaron distintas tareas investigativas, entre ellas, el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como también la recepción de testimonios que permitieron identificar al presunto agresor.
Finalmente, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía UTI 22, a cargo de la fiscal Paula Bruera, quien decidió imputarlo inicialmente por lesiones leves y amenazas.
Quién es el profesor de rugby detenido por la golpiza en una pizzería de Córdoba
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que Díaz se desempeña como profesor de rugby del Club Universitario de Córdoba, mientras que la víctima es médico del Servicio Penitenciario en la cárcel de Bouwer.
A su vez, afirmaron que el detenido vivía en un barrio cerrado camino a Carlos Paz y que anteriormente habría tenido conflictos con vecinos por episodios violentos.
Según Juan Pablo Bastos, el abogado defensor, la agresión registrada en la pizzería de Docta se desencadenó porque la víctima le habría dirigido "una mirada libidinosa o impúdica" a la pareja del detenido.
"Reclamaba quizás una mirada libidinosa o impúdica que eso genera, a cualquier hombre bien formado, quizás el reproche", sentenció el abogado en un intento por justificar la violencia desmedida de su defendido.
Además, agregó como atenuante que el detenido atravesaba un complejo cuadro de estrés laboral producto de una reestructuración en la empresa donde trabaja, conformando un "cúmulo de circunstancias psicoemocionales" que lo llevaron a reaccionar de manera extremadamente violenta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario