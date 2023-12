Lourdes Sánchez bailó el reguetón hot con Ecko y vivió un tenso momento con el Chato Prada

Lourdes contó que su pareja influyó para que estuviera a las alturas de las expectativas. “¿Yo puedo decir algo? Le mostré el primer ensayo y él me dio permiso. Me dijo: ‘Decíle que meta más mano’. Entonces, vine y le dije a Ecko”, lo mandó al frente la bailarina.Entonces, Tinelli le preguntó a Prada: “¿Usted dijo eso, Chato?” y al ver que asentía dijo: “¡Yo me pegó uno así, eh!” mientras hacía el gesto de pistola con su mano y el dedo índice en la boca.

VIDEO El tenso momento de Lourdes Sánchez y el Chato Prada junto a Ecko

lourdes sanchez

Pampita quiso saber si el joven cantante podría ser el permitido de la bailarina Lejos de mostrarse reacia a la idea, asintió con la cabeza dando a entender que no descartaría el concepto y agregó: “Si, ¿Por qué no?”.

Prada se sumó: “Si, puede ser. Puede ser” pero cuando Ecko fue consultado por la posibilidad de ser el permitido de la pareja aclaró: “Yo con mujeres casadas, no”.