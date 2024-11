Love Is Blind Argentina: qué parejas se casaron y cuáles se dijeron adiós

La conversación entre ellos fue extensa y generó incomodidad, sobre todo para Florencia, mientras que la prometida de José Luis observaba todo en modo "tóxica". A pesar de este episodio, el vínculo entre Julieta y Ezequiel se fortaleció, consolidando su relación, y llevarlos a dar el "sí, acepto" frente a sus familiares y amigos. Excepto frente a los padres de él y la abuela de ella, para no exponerlos frente a las cámaras.

Julieta y ezequiel.jpg

Florencia y José Luis: sorprendieron a todos hasta en el día de la ceremonia

Florencia y José Luis fueron una de las parejas sorpresa del reality, ya que se sumaron a vivir el experimento luego de los viajes a Tulum. Durante el proceso, Florencia logró recomponer su relación con su padre, quien estuvo presente en la ceremonia. Sin embargo, la madre de José Luis, madre de un hijo único, expresó dudas sobre la relación.

En la ceremonia, José Luis no dudó en decir "sí, acepto". Sin embargo, Florencia, visiblemente emocionada, comenzó su respuesta con un intrigante "no... no puedo vivir sin vos", generando incertidumbre y tensión entre los presentes. Después de una pausa dramática, Florencia completó su frase y ambos confirmaron su amor, casándose finalmente frente a sus familias.

Florencia y Jose Luis.jpg

Emily y Santiago: se casaron, pero con muchas peleas de por medio

Emily y Santiago vivieron una convivencia intensa, marcada por varios conflictos que casi llevaron a Santiago a abandonar el experimento. Durante la despedida de solteros, la situación se complicó aún más cuando enfrentaron nuevos desacuerdos con Agustina, una de las conexiones previas de Santiago en las cabinas, lo que generó más tensión en su relación.

A pesar de estos desafíos, lograron superar los obstáculos y, en la ceremonia, ambos tomaron la decisión de comprometerse. Frente a sus amigos y familiares, compartieron emotivas palabras y dijeron "sí", reafirmando su voluntad de seguir adelante juntos.

Emily y Santiago.jpg

María Emilia y Mauricio: en medio de polémicas, se fueron como llegaron

La relación entre María Emilia y Mauricio estuvo marcada por varios altibajos. A lo largo del experimento, ambos enfrentaron diferencias importantes que pusieron a prueba su conexión. En su última cita antes de la ceremonia, discutieron sobre la posibilidad de fusionar sus vidas, dado que ambos tienen hijos de relaciones anteriores. Como también no tenían claro donde iban a vivir. A su vez, surgieron tensiones por los comentarios de Mauricio sobre cambios estéticos que, según él, María Emilia debería considerar, y previamente la cuestionaba con cuanta cosa ella quería comer si no era light.

En la ceremonia final, Mauricio expresó sin dudar su compromiso con un rotundo "sí, acepto". Sin embargo, María Emilia dejó a todos con la boca abierta, menos a sus amigas que se sonrieron, al momento que tomó el micrófono y leyo una carta en la que explicaba las razones por las que no podía seguir adelante con el matrimonio. Mauricio se retiró del altar, mientras que María Emilia, entre lágrimas y asomando una sonrisa, se disculpó con los invitados y abandonó el lugar luciendo su vestido blanco.

mauricio maria emilia libarg.jpg Mauricio Zappacosta y María Emilia Melo, una de las parejas de "Love is Blind Argentina" que no llegó a casarse.