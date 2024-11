Escándalo por la denuncia de un participante de "Love Is Blind Argentina" contra Netflix

Tildado por las mujeres como "un verdadero narcisista" y "todo lo que está mal en el mundo", el participante -que había hecho pareja con María Emilia Melo (41)- explotó contra la producción de "Love Is Blind Argentina" porque asume que el fastidio de la gente tiene que ver con "una mierd... de edición" que hicieron quienes manejan el show. Además, el empresario vinculó su enojo con lo sucedido con el fallecimiento de una de sus amigas que formó parte del reality.

En su publicación con un reel, el participante escribió: "No pude llorarte, tuve que estar fuerte a tu lado para cuidarte. Sos mi amiga, mi alma, hoy se cumple un mes que te fuiste. Sos mi guerrera, la peleaste hasta el final y lo hicimos juntos. Gracias mi vida, escucho tu voz, aunque sea en un reality y todavía siento como siempre me cuidabas. Tu amor, tu alma. Te amo eternamente, estés donde estés… (Quiero expresar mi dolor, el video está cortado por partes por respeto a un contrato, pero el dolor es más fuerte)".

Visiblemente afectado, detalló: "Mi amiga falleció, hace un mes que falleció de cáncer. Vio toda esta mierd... de edición que hicieron. Ya me fumé todas las ediciones maliciosas". Seguidamente, le tiró tierra a quien fue su pareja gran parte del reality: "Ahí la ven a María Emilia pinchando todo el tiempo con lo físico, que era ella la que sacaba los temas, esta pelotudez del ácido hialurónico lo sacó ella. Hay cosas que son mentiras. Ella sacaba todo el tiempo el tema del cuerpo para hacerme quedar mal a mí".

Y agregó: "Yo lo que hacía era limpiar la casa como un pelotud... y entiendo que quieran responder a un colectivo femenino a través de ella, pero no es justo que lo hagan a través mío". Pero su enojo no quedó ahí: continuó hablando contra la producción en torno a lo acontecido con su mejor amiga: "Que aparece Carolina, mi mejor amiga, que está fallecida, y la verdad que terminar de ver toda esta mierd... que hicieron y verla a mi amiga acá...".

Según el contrato que los participantes firman al aceptar formar parte de "Love Is Blind Argentina", no deberían revelar o referirse a cosas que no salieron al aire, pero lo cierto es que Netflix aún no accionó contra Zappacosta. El video ya lleva un día publicado y se esperan mayores novedades en las próximas horas.