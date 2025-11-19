Lucas Lauriente cierra el año con un show de stand up alucinante
El comediante despide el 2025 presentándose por primera vez en el Teatro Vórterix, donde promete una noche a pura risa.
Luego de un año cargado de intensas giras por Estados Unidos, España, Dinamarca, Países Bajos, Uruguay, Paraguay y por toda Argentina, Lucas Lauriente despide el 2025 presentándose por primera vez en el Teatro Vorterix, con un show especial que combina stand up, música e invitados sorpresa.
Consagrado como uno de los grandes referentes del stand up nacional, Lauriente suma más de 12 años de trayectoria dentro del circuito. El espectáculo está pactado para el próximo 13 de diciembre y las entradas se pueden adquirir a través de la página de All Access.
Su espontaneidad, creatividad y manera singular de ver la realidad lo llevaron a conquistar no sólo los escenarios más míticos de Argentina, sino a cruzar fronteras en todo el continente Americano y grandes ciudades de Europa.
Las presentaciones de Lauriente se caracterizan no sólo por su alto nivel de comedia, sino también por fusionar el humor con música de su autoría, brindándole al público una propuesta que destaca.
En esta oportunidad, nos espera un show único y diferente, colmado de energía, risas y conexión directa con el público, en un formato con espectadores de pie, que potencia la cercanía y la intensidad de su propuesta, siendo una noche que promete.
Cuál es el precio de las entradas para el show de stand up de Lucas Lauriente en el Teatro Vórterix
Los tickets para ver al comediante en su despedida de año están disponibles a través de la página de All Access. El sector es solo general y el precio es de $30.000.
Cabe destacar que el sistema necesita saber que sos el titular de la tarjeta, por lo que te pedirá validar la compra para habilitar tus entradas. Los métodos de validación disponible son los siguientes:
- Validación por código funciona desde la salida a la venta hasta 5 días antes del evento. Tendrás un plazo de 5 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que recibirás en el consumo de tu tarjeta. El mismo podrá tardar hasta 72hs hábiles en reflejarse en tu home banking.
- Validación por monto funciona los 5 días antes del evento Deberás ingresar el monto de 4 dígitos separados por coma que será enviado como consumo adicional al instante una vez realizada la compra.
