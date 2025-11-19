Lucas Lauriente cierra el año con un show de stand up alucinante

Embed - Lucas Lauriente on Instagram: "Bueno bebés. Llegamos al final de un año increíble que me tuvo girando por el mundo y por el país. Por eso creo que no había mejor forma de cerrar un tremendo 2025 que hacerlo en mi ciudad. Nos vemos el 13 de diciembre en Vorterix. Si viniste a Niceto el año pasado ya sabés de que va. Comedia, música e INVITADOS ESPECIALISIMOS. Una celebración que ya se está volviendo costumbre. El show es de pie así que vengan con ropita cómoda. Las entradas ya están en AllAccess. Ojalá nos veamos ahí Los quiero mucho " View this post on Instagram

Cuál es el precio de las entradas para el show de stand up de Lucas Lauriente en el Teatro Vórterix

Los tickets para ver al comediante en su despedida de año están disponibles a través de la página de All Access. El sector es solo general y el precio es de $30.000.

Cabe destacar que el sistema necesita saber que sos el titular de la tarjeta, por lo que te pedirá validar la compra para habilitar tus entradas. Los métodos de validación disponible son los siguientes: