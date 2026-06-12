Maná vuelve a la Argentina: tocará por primera vez en River y anunció la venta de entradas
sLa banda mexicana celebrará sus 40 años de trayectoria con un show único en Buenos Aires. Será la única presentación que realizará en el país durante 2026.
Después de encabezar la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, Maná confirmó una noticia que entusiasma a sus fanáticos argentinos: la banda regresará al país para ofrecer un concierto histórico en el Estadio Monumental de River Plate.
El recital se realizará el próximo 10 de diciembre y marcará un hito en la trayectoria del grupo, ya que será la primera vez que se presente en el estadio más grande de la Argentina. La fecha formará parte de "Vivir Sin Aire Tour", una gira especial de estadios con la que la agrupación celebrará cuatro décadas de carrera y repasará los mayores éxitos de su historia.
Además, el concierto tendrá un valor especial para el público local porque será la única oportunidad de ver a Maná en vivo en la Argentina durante 2026. El tour incluirá presentaciones en algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica, con paradas en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.
Las entradas podrán adquirirse en preventa a partir del jueves 18 de junio desde las 14 horas. Los clientes Santander podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito y débito de la entidad. En tanto, la venta general comenzará el viernes 19 de junio a las 14 horas, con todos los medios de pago habilitados y la posibilidad de financiar la compra en seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander. Los tickets estarán disponibles a través de All Access.
Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y una colección de canciones que se convirtieron en clásicos de la música en español, Maná llega a Buenos Aires para celebrar uno de los aniversarios más importantes de su carrera. El espectáculo promete reunir los temas que marcaron a varias generaciones y una producción de gran escala acorde a una gira pensada para festejar sus 40 años sobre los escenarios.
El anuncio se produce en un momento de plena vigencia para la banda mexicana. Su participación en la apertura del Mundial 2026 volvió a colocarla frente a una audiencia global y reafirmó el lugar que ocupa dentro de la música latina. Ahora, el grupo se prepara para reencontrarse con el público argentino en una noche que promete ser una de las más convocantes del año.
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