Maná vuelve a la Argentina: tocará por primera vez en River y anunció la venta de entradas

Las entradas podrán adquirirse en preventa a partir del jueves 18 de junio desde las 14 horas. Los clientes Santander podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito y débito de la entidad. En tanto, la venta general comenzará el viernes 19 de junio a las 14 horas, con todos los medios de pago habilitados y la posibilidad de financiar la compra en seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander. Los tickets estarán disponibles a través de All Access.