Lucía Maidana y Nicolás Grosman: rumores de romance y una situación "infraganti"

El cronista Matías Vazquez sugirió que vio a Lucía y Nicolás en una situación comprometedora antes de la nota. Sin embargo, para proteger la privacidad de ambos, decidió no revelar los detalles en ese momento. Pero al otro día, en el piso del programa, Vazquez comentó: “Yo estaba en el baño y Nicolás me dijo, ‘podés borrar el material, porque no quiero que salga al aire’”.

Después, Vazquez no pudo evitar “recrear” la situación de Lucía y Nicolás junto a Mariana Brey, su compañera de programa. En la recreación, se detalló una escena de cierta “intimidad” entre Lucía y Nicolás, aunque sin profundizar en los detalles específicos para evitar generar más controversia. Mientras tanto, tanto Lucía Maidana como Nicolás Grosman tratan de manejar la situación esperando que el tiempo ayude a desvanecer las especulaciones y a devolverles un poco de privacidad: ¿o será que sorprenderán a todos y blanquearán?

nico y lucia

La extraña reflexión de Nicolás Grosman

Tiempo atrás, Nicolás Grosman había reflexionado sobre todo lo que le está tocando vivir: “La realidad es que me ponía a pensar al revés. Son cosas que me imaginé. Quiero recalcar lo de recién. Cuando acá pasaron todas las cosas, nosotros vivimos un montón de cosas, estuvimos siete meses, y entramos al principio, lo vivimos, y algo te queda en el pecho, no lo pude expresar ni charlar con nadie. Y te queda guardado, no es algo que lo podés hablar”.

“Y obviamente, lo mismo que me pasó con Flor cuando entró en el casamiento, que el pecho se me llenó de todo lo que pasó acá adentro y yo la miraba con cara de enamoradito”, finalizó.