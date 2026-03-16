Luciana Martínez de Gran Hermano declaró ante la Justicia: aseguró haber sido abusada por el turista

Según esta versión, el mánager habría ido al hotel a rescatarla y allí se produjo el incidente con las pertenencias. La estrategia legal ahora busca impedir que el turista salga del país para que pueda declarar.

luciana martinez gh

La declaración de Luciana ante la Justicia

En horas de la tarde de este lunes, la exparticipante de Gran Hermano declaró ante la Justicia, reafirmando lo que su abogado declaró ante los medios respecto de que fue ella la víctima y no la victimaria en esta situación.

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