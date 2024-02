Luciana Salazar llevó a Yanina Latorre a la Justicia

Luciana Salazar aseguró que podría llevar a juicio a Yanina Latorre si esta no le pide disculpas públicas por los dichos en su contra. "Se presentó a indagatoria, no declaró, pero presentó un escrito. Así que o sus abogados acuerdan con mis abogados las cosas que pedimos para terminar con esto, o si no se irá a juicio", sentenció la modelo en una nota con Socios del Espectáculo.