Luciano Castro rompió el silencio sobre el audio de la infidelidad: "Hay que superar la foto de la verg..."

Respecto a su relación con la actriz, Castro indicó que "tampoco hay que tirar la pelota afuera", dando a entender que estaba todo aclarado y que se había hecho cargo de todo.

"Yo con Grisela hablo claramente. Ella juega en otra liga y piensa en otra liga. No hay pareja abierta, esto no resbala y destruye la confianza. Pero hay que hacerse cargo", concluyó el actor.

El ultimatum de Griselda Siciliani a Luciano Castro

En las últimas horas, se conocieron detalles de la conversación privada que mantuvieron ambos tras la difusión de audios y chats que dejaron al descubierto la situación.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa, donde habló de un intercambio cargado de tensión y de un ultimátum por parte de la actriz. Según relató el periodista, Siciliani vivió días muy difíciles tras enterarse del engaño. Lejos de la imagen serena que mostró públicamente en algunas entrevistas, su estado emocional habría sido de profundo dolor.

Etchegoyen aseguró que personas cercanas a la actriz describen un escenario muy distinto al que se vio en pantalla, al punto de hablar de una fuerte desilusión y de un proceso interno complejo para enfrentar la situación. El conductor explicó que existió un careo intenso entre la pareja, especialmente cuando comenzaron a circular audios y mensajes que expusieron el episodio.