Luciano Castro rompió el silencio sobre el audio de la infidelidad: "Hay que superar la foto de la verg..."
El actor fue interceptado en la playa y se mostró autocrítico tras la difusión de sus audios hablando con acento español para conquistar a una joven.
Luciano Castro rompió el silencio este viernes luego de volver a quedar en el ojo de la tormenta por la viralización de audios en los que, con acento español, buscaba concretar un encuentro con una chica, lo que reavivió rumores de infidelidad y de crisis con Griselda Siciliani.
"Me dio vergüenza escucharme, me siento patético. Escucharme me da mucha vergüenza", admitió el actor en la playa, en diálogo con Intrusos. "Y me da tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar de tener que explicar cosas. Está claro que hay patrones míos que hay que mejorar", reconoció,
El artista se mostró autocrítico aunque pareció intentar hacerse cargo de la situación en todo momento. "Cuando le tuve que contar a Griselda, fue patético, vergonzoso. Es como que tengo esa gran virtud, de conseguir grandes cosas en mi vida y destruirlas en un segundo", lamentó.
Luego, Castro se refirió directamente a su actitud en los audios, lo que también había llamado la atención. "Me encuentran hablando como el Zorro para caerle a una pendeja, como Diego de la Vega, es patético", insistió.
"Aparte hay que superar la foto de la verg... Lo mío ya es de un nivel de pelotudez enorme", sostuvo Luciano Castro, recordando la viralización, años atrás, de fotos suyas desnudo.
Respecto a su relación con la actriz, Castro indicó que "tampoco hay que tirar la pelota afuera", dando a entender que estaba todo aclarado y que se había hecho cargo de todo.
"Yo con Grisela hablo claramente. Ella juega en otra liga y piensa en otra liga. No hay pareja abierta, esto no resbala y destruye la confianza. Pero hay que hacerse cargo", concluyó el actor.
El ultimatum de Griselda Siciliani a Luciano Castro
En las últimas horas, se conocieron detalles de la conversación privada que mantuvieron ambos tras la difusión de audios y chats que dejaron al descubierto la situación.
La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa, donde habló de un intercambio cargado de tensión y de un ultimátum por parte de la actriz. Según relató el periodista, Siciliani vivió días muy difíciles tras enterarse del engaño. Lejos de la imagen serena que mostró públicamente en algunas entrevistas, su estado emocional habría sido de profundo dolor.
Etchegoyen aseguró que personas cercanas a la actriz describen un escenario muy distinto al que se vio en pantalla, al punto de hablar de una fuerte desilusión y de un proceso interno complejo para enfrentar la situación. El conductor explicó que existió un careo intenso entre la pareja, especialmente cuando comenzaron a circular audios y mensajes que expusieron el episodio.
