Luck Ra conmovió en MasterChef con un plato desgarrador: "Comé vos, yo ya estoy llena"
El cantante cordobés emocionó a Wanda Nara, al jurado y a sus compañeros con una propuesta culinaria cargada de recuerdos y sentimientos familiares.
Luck Ra protagonizó uno de los momentos más emotivos de la nueva edición de MasterChef Celebrity al presentar un plato inspirado en su niñez y en los sacrificios de su madre. En el desafío de la noche, los participantes debían preparar una receta que evocara recuerdos de la infancia, y el artista cordobés conmovió a todos con una historia tan simple como poderosa: “Mi plato se llama ‘Comé vos, yo ya estoy llena’”, explicó entre lágrimas.
El joven cantante, que ingresó al certamen en reemplazo de su pareja, La Joaqui, contó que su creación representaba el amor incondicional de las madres que muchas veces ocultan sus propias carencias por sus hijos. “Hice dos platos: uno lleno y otro vacío. Porque no siempre lo que llena el estómago también llena el alma. Y a veces los padres o las madres se quedan sin comer, pero te llenan con su amor”, expresó conmovido.
El silencio en el estudio fue total. Wanda Nara no pudo contener las lágrimas, mientras que sus compañeros y el jurado se mostraron profundamente emocionados. Evangelina Anderson, Marixa Balli, Julia Calvo y Cachete Sierra también se quebraron al escucharlo.
Las devoluciones del jurado fueron tan sentidas como el plato. Donato De Santis lo calificó como “un plato sanador”, Damián Betular destacó su sensibilidad al cocinar y Germán Martitegui elogió la técnica y la historia detrás del menú: “Técnicamente, la milanesa napolitana está perfecta, pero lo más fuerte es la emoción que transmite. Es como una trompada de la vida misma”.
Luck Ra, entre lágrimas, agradeció el cariño y admitió que nunca imaginó que una receta pudiera generarle tanta emoción. “Cocinar esto me hizo revivir momentos muy fuertes, pero también me llenó el corazón”, dijo.
El público reaccionó con gran emoción en redes sociales, donde el fragmento del programa se viralizó rápidamente. Su historia personal y la forma en que la transformó en arte lograron lo que pocas veces se ve en televisión: unir la gastronomía con los sentimientos más profundos.
