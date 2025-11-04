Luck Ra conmovió en MasterChef con un plato desgarrador: "Comé vos, yo ya estoy llena"

Luck Ra protagonizó uno de los momentos más emotivos de la nueva edición de MasterChef Celebrity al presentar un plato inspirado en su niñez y en los sacrificios de su madre. En el desafío de la noche, los participantes debían preparar una receta que evocara recuerdos de la infancia, y el artista cordobés conmovió a todos con una historia tan simple como poderosa: “Mi plato se llama ‘Comé vos, yo ya estoy llena’”, explicó entre lágrimas.