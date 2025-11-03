Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity reemplazando a La Joaqui: el cruce con Wanda Nara
Durante la ausencia de la cantante, el cordobés se animó a ponerse el delantal, pero no pudo zafar de las cuestiones románticas. Los detalles.
La noche del domingo en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) fue testigo de un ingreso inesperado y lleno de carisma. El famoso cantante cordobés Luck Ra se sumó al reality culinario para reemplazar temporalmente a su novia, La Joaqui, quien se encontraba cumpliendo compromisos de gira al momento de la grabación. Desde el momento de su aparición, el artista mostró su humor contagioso, desatando carcajadas entre el exigente jurado y la conductora, Wanda Nara.
Wanda Nara dio la bienvenida al músico con un anuncio que disipó dudas sobre la ausencia de la concursante titular: “Como verán, está faltando una compañera. La dan por descartada, pero no, La Joaqui está de gira. Y nos mandó una persona que estoy segura que va a cuidar muy bien su lugar en la competencia. Bienvenido a las cocinas de MasterChef, ¡Luck Ra!”, exclamó.
El músico ingresó al estudio con una gran sonrisa, luciendo su característico cabello azul y una remera especialmente diseñada: una imagen de ambos dentro de un corazón acompañada de la frase “Ya saqué a bailar a mi morocha”, un claro guiño a uno de sus mayores hits. La Joaqui incluso le preparó "los apuntes que, según confesó, le preparó su 'futura esposa'" para ayudarlo en la competencia, un detalle que le valió el apodo de “pollera” por parte de sus compañeros.
Luck Ra no escatimó en halagos para el jurado, formado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Detrás de cámaras, aseguró que “Ellos son los superiores, son los que saben, así que deben ser tratados como tal”. Al saludarlos, besó la mano de los tres chefs, lo que motivó la intervención divertida de Wanda Nara: “¿Ya arrancaste chupamedias? Vení para acá”.
El cuartetero aseguró que su misión era proteger el puesto de su novia: “Vine en representación suya y tengo que poner el pecho. Vamos a dejar todo en la cancha”. Incluso, con tono cómplice, agregó que La Joaqui le dio una sola instrucción: “Ella me dijo: ‘No pierdas esto, hijo de mil…’. Así que tengo una sola tarea”.
Cuando llegó el momento de cocinar, Wanda aprovechó el clima relajado para indagar sobre el futuro de la pareja: “¿Tenés planeada alguna pedida de…?”, preguntó. Luck Ra, entre risas y nerviosismo, respondió mientras cortaba verduras: “Me vas a hacer cortar un dedo”. A pesar de haber reeditado el clásico tema de Turf “Yo No Me Quiero Casar, Y Ud?”, el cantante terminó confesando detrás de escena: “La verdad que sí me quiero casar, pero no me lo podés preguntar mientras estoy en la cocina porque te voy a responder cualquier cosa”.
Para su debut, el plato que presentó fue una pata de pollo con puré de zanahoria, batata y boniato con papas fritas. Lo que realmente llamó la atención fue la presentación: el puré formaba una cara, utilizando las papas como ojos y sonrisa, y dos gajos de limones como orejas.
Ante los chefs, explicó la inspiración de su creatividad: “Viniendo para acá me dijeron que ‘un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido’. Se me ocurrió hacer un menú kids pero manteniendo una linda gama de colores y también una mezcla armoniosa de los ingredientes”. Y subrayó su estrategia: “No es solo el producto. Es también cómo lo vendés”. Como un toque final de humor, entregó un papel al jurado que decía “No quiero dormir en el sillón, dejame pasar”, firmado por él.
La estrategia resultó exitosa. Donato de Santis celebró el plato con humor, señalando que tenía “sabor a amore mío, por vos voy a hacer cualquier cosa”. Betular, más técnico, indicó que “faltaron fritura en las papas y salsa al plato”, mientras que Martitegui fue el más tajante: “No me gustaría estar en tu lugar”, soltó. De todas formas, Luck Ra logró subir al balcón en el primer grupo, junto a Miguel Ángel Rodríguez y Evangelina Anderson.
