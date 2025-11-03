Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity reemplazando a La Joaqui: el cruce con Wanda Nara

luck ra masterchef

Cuando llegó el momento de cocinar, Wanda aprovechó el clima relajado para indagar sobre el futuro de la pareja: “¿Tenés planeada alguna pedida de…?”, preguntó. Luck Ra, entre risas y nerviosismo, respondió mientras cortaba verduras: “Me vas a hacer cortar un dedo”. A pesar de haber reeditado el clásico tema de Turf “Yo No Me Quiero Casar, Y Ud?”, el cantante terminó confesando detrás de escena: “La verdad que sí me quiero casar, pero no me lo podés preguntar mientras estoy en la cocina porque te voy a responder cualquier cosa”.

Para su debut, el plato que presentó fue una pata de pollo con puré de zanahoria, batata y boniato con papas fritas. Lo que realmente llamó la atención fue la presentación: el puré formaba una cara, utilizando las papas como ojos y sonrisa, y dos gajos de limones como orejas.

Ante los chefs, explicó la inspiración de su creatividad: “Viniendo para acá me dijeron que ‘un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido’. Se me ocurrió hacer un menú kids pero manteniendo una linda gama de colores y también una mezcla armoniosa de los ingredientes”. Y subrayó su estrategia: “No es solo el producto. Es también cómo lo vendés”. Como un toque final de humor, entregó un papel al jurado que decía “No quiero dormir en el sillón, dejame pasar”, firmado por él.

La estrategia resultó exitosa. Donato de Santis celebró el plato con humor, señalando que tenía “sabor a amore mío, por vos voy a hacer cualquier cosa”. Betular, más técnico, indicó que “faltaron fritura en las papas y salsa al plato”, mientras que Martitegui fue el más tajante: “No me gustaría estar en tu lugar”, soltó. De todas formas, Luck Ra logró subir al balcón en el primer grupo, junto a Miguel Ángel Rodríguez y Evangelina Anderson.