El Indio Solari volvió a grabar con Los fundamentalistas del Aire Acondicionado: los detalles

Grabación indio

El reciente posteo del Indio, que lo muestra tan activamente involucrado con la banda en el estudio, ha generado una nueva capa de incertidumbre y expectativa de cara a los inminentes shows de La Plata.

Entre los seguidores se especula sobre si el artista aparecerá en el escenario a través de un holograma, una modalidad que ya ha utilizado la banda en presentaciones anteriores, o si esta confirmación de trabajo en conjunto podría traducirse en algún tipo de intervención inesperada durante los conciertos de diciembre.