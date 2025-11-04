Netflix desata el misterio: la serie italiana de 6 capítulos que te dejará pegado a la pantalla

De qué trata "Luna Park"

Con la ciudad de Roma como telón de fondo, “Luna Park” presenta la historia de dos gemelas fraternas que crecieron en mundos completamente distintos: una dentro del circo, entre risas y color; la otra, rodeada de lujo y privilegios. Cuando sus caminos se cruzan, la verdad sobre su origen sale a la luz, poniendo a prueba la lealtad y los lazos familiares.