Netflix desata el misterio: la serie italiana de 6 capítulos que te dejará pegado a la pantalla
Entre luces, secretos y la magia de Roma, una historia familiar se esconde en el catálogo de Netflix. Este drama italiano promete emoción, nostalgia y un viaje al corazón de los años sesenta.
El catálogo de Netflix está repleto de producciones internacionales que a veces pasan desapercibidas, pero esconden verdaderas joyas. Una de ellas es una serie italiana ambientada en la Roma de los años sesenta, que combina drama, amor y una estética que transporta a la época dorada de la dolce vita.
Con solo seis capítulos, esta ficción es ideal para ver de un tirón el fin de semana. Su historia parte de un descubrimiento inesperado: dos hermanas separadas al nacer se reencuentran sin saberlo, dando inicio a una trama cargada de misterio, emociones y conflictos familiares.
Creada por Isabella Aguilar y estrenada en 2021, la serie recibió buenas críticas por su atmósfera y banda sonora vibrante. El portal Decider la describió como “una serie agradable y mayormente ligera que se deleita con sus imágenes y su energía visual”.
De qué trata "Luna Park"
Con la ciudad de Roma como telón de fondo, “Luna Park” presenta la historia de dos gemelas fraternas que crecieron en mundos completamente distintos: una dentro del circo, entre risas y color; la otra, rodeada de lujo y privilegios. Cuando sus caminos se cruzan, la verdad sobre su origen sale a la luz, poniendo a prueba la lealtad y los lazos familiares.
La sinopsis oficial de Netflix resume: “Dos gemelas fraternas: una creció en el circo; la otra, rodeada de lujo. Cuando sus vidas se cruzan inesperadamente, la lealtad y los lazos familiares se ponen a prueba.”
Reparto de "Luna Park"
-
Simona Tabasco
-
Alessio Lapice
-
Lia Grieco
-
Edoardo Coen
-
Guglielmo Poggi
-
Giulio Corso
-
Tommaso Ragno
-
Milvia Marigliano
-
Fabrizia Sacchi
-
Mario Sgueglia
-
Paolo Calabresi
Tráiler de "Luna Park"
