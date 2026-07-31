Tuli Acosta rompió el silencio sobre Luck Ra y negó ser la tercera en discordia: "Todo mentira"
La influencer fue la única de los protagonistas del escándalo que respondió el llamado de Ángel de Brito y aseguró que su vínculo con el cantante es exclusivamente de amistad.
La separación de Luck Ra y La Joaqui continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, Tuli Acosta quedó nuevamente en el centro de la escena después de ser señalada como una posible tercera en discordia. Frente a las versiones que comenzaron a circular sobre un supuesto romance con el cantante cordobés, la influencer decidió aclarar cuál es realmente su relación con él y fue contundente al rechazar cualquier vínculo sentimental.
La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM, donde contó que intentó comunicarse con los principales protagonistas de la polémica. Según explicó el conductor, ambos cantantes de música urbana no respondieron sus mensajes, mientras que la bailarina sí aceptó conversar con él y transmitirle su versión de los hechos.
“La única que me contestó fue Tuli. Luck Ra me ignoró, La Joaqui me ignoró también”, relató De Brito durante el programa. De acuerdo con lo que contó el periodista, la jovenr prefirió no realizar declaraciones públicas extensas para evitar que la situación continuara creciendo, pero sí fue categórica cuando habló en privado.
El descargo de Tuli Acosta tras ser apuntada por la separación de Luck Ra y La Joaqui
“Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo”, le expresó Tuli Acosta al conductor. De esta manera, la influencer buscó despejar directamente las versiones que la ubicaban como una de las razones detrás de la separación entre el cantante y La Joaqui.
El vínculo entre Tuli y Luck Ra, según explicó De Brito, tiene varios años de historia y comenzó mucho antes de que el artista alcanzara la enorme popularidad que tiene actualmente. La cercanía entre ambos habría generado parte de las especulaciones, especialmente porque se conocen desde una época en la que el cantante todavía no tenía el reconocimiento que consiguió posteriormente.
“Ella venía al Bailando con sus amigos. Uno era Luck Ra, que no lo conocía nadie”, recordó De Brito al reconstruir cómo nació la relación entre ambos. La frase buscó poner en contexto una amistad que, según Tuli, se mantuvo con el paso del tiempo pese a la exposición pública de los dos.
Acosta también contó qué hizo cuando comenzaron a circular las versiones que la involucraban en la ruptura. Lejos de mantenerse completamente al margen, aseguró que se comunicó con Luck Ra y también decidió llamar a La Joaqui para conocer su situación y evitar cualquier malentendido. “Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a La Joaqui”, relató Tuli, según la reconstrucción realizada por De Brito en el ciclo de América.
La comunicación con La Joaqui también fue consultada por el conductor. Tuli aseguró que la cantante respondió y que el intercambio se desarrolló con normalidad. “Sí, me dijo que todo bien”, transmitió la influencer. La situación también llevó a De Brito a preguntarle si alguna vez había percibido celos, conflictos o algún tipo de enfrentamiento con La Joaqui a raíz de su relación de amistad con Luck Ra. La respuesta de Tuli volvió a ser clara: “Nunca, por lo menos a mí en la cara”.
De esta manera, Acosta dejó en claro que no interpreta su vínculo con el cantante como un problema dentro de la relación que mantenía con La Joaqui. También negó haber recibido algún planteo relacionado con una supuesta cercanía sentimental con Luck Ra.
En ese sentido, De Brito también consultó si el propio cantante alguna vez le había contado que su amistad con Tuli había generado discusiones con La Joaqui. Según la respuesta que recibió, tampoco ocurrió. “Él tampoco nunca me dijo nada de ella, ni que se había generado una discusión”, explicó De Brito al transmitir las palabras de la influencer.
Las declaraciones de Tuli llegan en un momento en el que las redes sociales se convirtieron en uno de los principales escenarios de las especulaciones alrededor de la separación. La aparición de versiones sobre una posible tercera persona generó rápidamente distintas teorías, pero hasta el momento Tuli fue la única de las personas señaladas que decidió brindar una explicación concreta.
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