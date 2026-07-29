Aseguran que Luck Ra fue quien tomó la decisión de dejar a La Joaqui: "Quiere divertirse"

Más tarde, la conductora contó qué hizo la cantante después de la separación y explicó: "Ella, post separación, se fue a Costa Rica, donde vive su madre, a festejar el cumpleaños de su hija".

Por último, Yanina aseguró que, pese al mensaje conjunto que ambos publicaron para comunicar la noticia de manera cordial, la situación entre ellos sería muy distinta puertas adentro. "Ella está muy dolida, y él ahora está desacatadísimo. Acaban de subir ambos un comunicado, pero privadamente están a los tiros", concluyó.

Así, mientras el comunicado oficial buscó transmitir una despedida en buenos términos, las revelaciones de Latorre aportaron una versión completamente distinta sobre el final del romance entre La Joaqui y Luck Ra, una pareja que durante los últimos dos años fue una de las más seguidas del ambiente artístico.

Comunicado de La Joaqui y Luck Ra: "Nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar"

La Joaqui y Luck Ra confirmaron el fin de su relación a través de sus redes sociales, aclarando los motivos y pidiendo respeto para atravesar este momento.

Aseguran que La Joaqui y Luck Ra están en crisis.

Los artistas La Joaqui y Luck Ra oficializaron que decidieron ponerle punto final a su relación sentimental.

A través de comunicados casi idénticos publicados en sus respectivas cuentas de redes sociales, ambos cantantes confirmaron la triste noticia con el objetivo de evitar que continúen las "especulaciones erradas sobre los porqués" de la ruptura.