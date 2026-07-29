Comunicado de La Joaqui y Luck Ra: "Nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar"
La Joaqui y Luck Ra confirmaron el fin de su relación a través de sus redes sociales, aclarando los motivos y pidiendo respeto para atravesar este momento.
Los artistas La Joaqui y Luck Ra oficializaron que decidieron ponerle punto final a su relación sentimental. A través de comunicados casi idénticos publicados en sus respectivas cuentas de redes sociales, ambos cantantes confirmaron la triste noticia con el objetivo de evitar que continúen las "especulaciones erradas sobre los porqués" de la ruptura.
Los verdaderos motivos detrás del final de la relación de La Joaqui y Luck Ra
En sus sentidos mensajes, los músicos dejaron en claro que la separación ha sido una decisión aceptada con "respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento". Además, se encargaron de desmentir rotundamente cualquier tipo de conflicto familiar o falta de sentimientos.
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Al respecto, La Joaqui detalló que el final del vínculo no tiene que ver con un desamor, y aclaró especialmente que Facu (Luck Ra) siempre amó a sus hijas y ellas a él. Según explicaron ambos en sus textos, el quiebre de la pareja responde a que tienen "deseos de un futuro y etapas distintas".
Para concluir su descargo, la expareja hizo un firme pedido a sus seguidores y a la prensa:
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Agradecieron profundamente el apoyo y el cariño que siempre les brindaron durante su etapa juntos.
Pidieron que se respete su estricta privacidad mientras cada uno continúa adelante con sus proyectos personales y profesionales.
Solicitaron explícitamente a los medios de comunicación tener "piedad mediática" para poder transitar este difícil duelo con el menor dolor posible.
"Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar", concluyeron en sus publicaciones, llevándose los mejores recuerdos y aprendizajes de esta etapa.
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