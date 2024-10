Luego de recibir amenazas, Yanina Latorre denunció haber sido seguida en la autopista

Mientras conducía, estaba hablando por teléfono con su colega Analía Franchín, y pronto notó que la situación se volvía más grave: el conductor del auto negro de una marca alemana aceleraba y frenaba al mismo ritmo que ella. “Cuando aceleraba, él también aceleraba; cuando frenaba, frenaba. Fue ahí cuando lo llamé a Diego (su esposo) porque me di cuenta de que esto era serio”, explicó Latorre.

yamima latorre amenazas

Días después, volvió a sufrir una situación similar, esta vez con un auto blanco, lo que aumentó sus sospechas sobre la intencionalidad de estos episodios. En esta segunda ocasión, el conductor la siguió hasta la entrada de su casa e intentó intimidarla con maniobras bruscas frente a la reja de entrada. Los guardias de seguridad intervinieron nuevamente, y el hombre se dio a la fuga.

“La semana pasada fue distinto, fue un auto chiquito, blanco. Cuando bajo de la autopista, me chupa el auto en la bajada y me sigue, me sigue, me sigue. Cuando llego a la puerta de mi casa y entro, empezó a hacer como que le iba a dar a la reja. Salieron los guardias y lo amenazaron, pero el tipo se dio a la fuga. Este caso fue pesado, fue feo”, señaló, y agregó que las cámaras de seguridad captaron lo ocurrido y que las pruebas ya están a disposición de las autoridades.

Latorre dejó entrever que estos incidentes podrían estar relacionados con intentos de manipular sus opiniones o limitar su libertad de expresión. “Me quieren callar, pero no lo van a lograr”, aseguró, insinuando que los episodios podrían estar vinculados a algunos de sus recientes comentarios.