Interna en todos los frentes en LLA: ahora se pelearon en vivo Luis Majul y Esteban Trebucq

Ocurrido esto, el conductor en La Nación+ dio comienzo a su programa y lanzó el siguiente mensaje: “Muy buenas tardes, bienvenido a Majul 1079. Ahí Esteban Trebucq se tiene que ir porque tiene algunos asuntos personales que tiene que atender. Obviamente lo tiene que hacer de manera urgente. Vamos a comprender que no esté con nosotros en el pase y seguramente mañana tendrá los problemas solucionados y vamos a hacer el programa como corresponde. Suele suceder, en las mejores familias”.

cruce majul trebucq.mp4

La aclaración de Majul y Trebucq: "No estamos peleados"

Después del incidente, al otro día los periodistas tuvieron el pase de la forma habitual, donde Trebucq aprovechó para hacer alusión a lo sucedido: “No debo decir cosas inteligentes. Porque a veces pienso que digo cosas inteligentes y no me llama nadie. Ahora que revolee los auriculares me llamó todo el mundo”, dijo en un intento de broma.

A esto, Majul acotó: “Nosotros somos gente intensa y no hay problema con eso. Todo lo que sucede en el laburo, queda en el laburo”. Tras lo cual, su colega siguió: “Vos sos calentón, y yo al cuadrado. Vivimos discutiendo, cruzados. Cerremos esto. No estamos peleados. ¿Tenemos diferencias? Y sí. Todo el mundo tiene diferencias. Después vos me llamaste y yo te dije ‘Luis, me fui a la mierda’”.

“¿Me das un beso?”, pidió Majul para descomprimir. Aunque recibió una negativa del "pelado": “No, beso no”.

aclaracion majul trebucq.mp4