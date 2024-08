Luis Novaresio padece una enorme tristeza por una muerte que lo golpea de cerca

Su camino en dicha profesión arrancó de muy joven en medios locales para luego trasladarse a Buenos Aires, donde trabajó con Luis Novaresio en Radio La Red llegando a ser jefe de producción. También fue en esa época donde empezó a desempeñarse como productor de Infobae TV.

El sentido mensaje de Luis Novaresio por la muerte de Marco Diz

Luis Novaresio expresó su dolor por la muerte de Marco Diz: "Marco Diz era un hombre bueno. Es lo primero que hay que decir. Y lo más importante de esas personas que lo son sin ningún tipo de condicional. Era una persona noble, convencida de sus ideales. A veces encerrado en sus ideales, sin posibilidad de debate. Hasta que se daba cuenta que debía escuchar al otro. Marco era una persona generosa. Honró el trabajo de productor haciendo que se lucieran los conductores",arrancó diciendo.

"Era el más tenaz, el más persistente, el que a toda hora decía que sí. Aunque eso. No siempre es bueno. Era una persona que le indignaba la injusticia. Lo sacaba de sus casillas, lo que estaba mal. Trabajé con él muchas veces cuando nos fuimos de Radio 10. Le propuse que nos siguiera a Radio La Red y me preguntó, siempre tratándome de usted si estaba seguro de lo que íbamos a hacer. Cuando le dije que no estaba seguro, pero que creía que valía la pena, se sumó. Nunca dejó de tratarme de usted. Él decía que el respeto se manifestaba de esa forma. Marco era una persona respetuosa", siguió.

Y finalizó diciendo: "Amaba a su familia, especialmente a su madre, por la que se desvivió, quizá con una exageración que ya no le pedía. La desaparición de su madre. Ya no trabajábamos juntos, le generó una desazón que pocas veces vi en un ser humano. Pienso que sí. Pienso que Marco sintió que ya había dado todo lo que tenía que dar de sí en esta vida y prefirió aventurarse a saber si podría reencontrarse con ella. Ya se sabe que soy agnóstico, pero solo en este caso lo deseo. Ojalá, Marco se abrace al amor de su madre y sea feliz”.