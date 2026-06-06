Hasta cuándo durará el velorio de Indio Solari en Avellaneda

Frente a la inmensa expectativa que generó la noticia a nivel nacional, sus afectos emitieron un mensaje sumamente claro: "La despedida va a durar todo lo que sea necesario". El principal objetivo de la organización es que nadie se apure y que todos los asistentes tengan la oportunidad garantizada de ingresar al recinto. "Todos van a llegar a despedirlo", remarcaron con énfasis para transmitir calma a las diversas caravanas que viajarán al lugar.