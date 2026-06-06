Hasta cuándo durará el velorio de Indio Solari en Avellaneda
El entorno de Indio Solari confirmó que la despedida en Avellaneda no tiene un horario de cierre. Pidieron tranquilidad para que todos puedan ingresar.
A través de un sentido comunicado oficial, el entorno más cercano de Indio Solari confirmó los detalles del esperado velatorio público. La masiva convocatoria popular se llevará a cabo en el municipio bonaerense de Avellaneda, donde esperan recibir a una inmensa multitud de seguidores para darle el último adiós al artista.
Dónde será y qué pidió la familia para el velorio de Indio Solari
Según la información difundida en las redes sociales, las puertas del Polideportivo Gatica, ubicado sobre la avenida Mitre al 5.000 (Parque de los Trabajadores, Villa Domínico), se abrirán este domingo 7 de junio a partir de las 11 horas.
IMPORTANTE: Confirmado: el velatorio público de Indio Solari se hará en el Polideportivo "José María Gatica" de Avellaneda
Frente a la inmensa expectativa que generó la noticia a nivel nacional, sus afectos emitieron un mensaje sumamente claro: "La despedida va a durar todo lo que sea necesario". El principal objetivo de la organización es que nadie se apure y que todos los asistentes tengan la oportunidad garantizada de ingresar al recinto. "Todos van a llegar a despedirlo", remarcaron con énfasis para transmitir calma a las diversas caravanas que viajarán al lugar.
Finalmente, solicitaron que durante las jornadas de duelo prime el respeto absoluto. "No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo", explicaron en el texto. El entorno invitó a todos los presentes a caminar con suma paciencia, cuidarse mutuamente y compartir canciones hasta el encuentro definitivo, tal como él mismo lo enseñó durante toda su trayectoria.
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