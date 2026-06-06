Emotivo homenaje a Indio Solari: Rodrigo Tapari cantó "Ji ji ji" en TV

La reversión de "Ji ji ji" por Rodrigo Tapari en televisión

Durante la emisión de este sábado del clásico ciclo Pasión de Sábado, la figura de la música popular hispanoamericana entonó las estrofas de "Jijiji", la inolvidable pieza compuesta originalmente para el histórico álbum Oktubre de 1986. Cabe recordar que el exvocalista de Ráfaga ya había incursionado en este himno del rock nacional, cuando presentó una elogiada adaptación junto a Rocío Quiróz en su paso por el certamen Cantando 2020.