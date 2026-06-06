Emotivo homenaje a Indio Solari: Rodrigo Tapari cantó "Ji ji ji" en TV
El cantante de cumbia Rodrigo Tapari emocionó a todos al interpretar un clásico de Indio Solari durante la última emisión del programa Pasión de Sábado.
En una tarde verdaderamente cargada de muchísima emoción y respeto, el popular cantante de cumbia Rodrigo Tapari decidió rendirle un sentido tributo a Indio Solari en la pantalla chica. El artista tropical conmovió a todos los televidentes al interpretar una vibrante versión del emblemático himno ricotero en el programa televisivo.
La reversión de "Ji ji ji" por Rodrigo Tapari en televisión
Durante la emisión de este sábado del clásico ciclo Pasión de Sábado, la figura de la música popular hispanoamericana entonó las estrofas de "Jijiji", la inolvidable pieza compuesta originalmente para el histórico álbum Oktubre de 1986. Cabe recordar que el exvocalista de Ráfaga ya había incursionado en este himno del rock nacional, cuando presentó una elogiada adaptación junto a Rocío Quiróz en su paso por el certamen Cantando 2020.
IMPORTANTE: Los Fundamentalistas EN VIVO: link para ver en YouTube el homenaje a Indio Solari desde Comodoro Rivadavia
Este gran tributo televisivo se produce en medio del inmenso estupor por la reciente pérdida física de la leyenda argentina, ocurrida a sus 77 años el último viernes. Según revelaron los resultados preliminares de la autopsia oficial, el músico sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico no traumático fulminante en su domicilio de Parque Leloir.
Los peritos encargados de la investigación determinaron que la descompensación inicial y el posterior fallecimiento se produjeron antes de que el cuerpo cayera en el sector de su pileta techada. A través de su música, el mundo de la cumbia y el rock se abrazaron fuertemente en esta jornada para brindarle un cálido y merecido adiós.
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