Luis Ventura aseguró que Vero Lozano le pidió perdón por sus dichos sobre los Martín Fierro: todos los detalles
La conductora expresó su frustración tras perder en los Martín Fierro contra Susana Giménez, y el presidente de APTRA acusó recibo. Pero ahora está todo bien.
Luis Ventura confirmó esta semana que hizo las paces con Verónica Lozano después de que la conductora estallara contra él y APTRA por el triunfo de Susana Giménez en los Martín Fierro de este año, porque "hizo cuatro programas".
"No me enojo; sí me dolió. O, si hubo un enojo, vino después del dolor. No lo esperaba", expresó Luis Ventura en Radio del Plata al referirse a la "camarita intrusa" que grabó Verónica Lozano en un corte de la grabación de los premios Martín Fierro.
En esa oportunidad Lozano acusó "muchas injusticias" en la noche de la televisión, empezando por la que vivió en carne propia, según ella.
"Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", disparó la conductora parada junto a su mesa.
Pasada la velada de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se ve que Lozano tuvo tiempo de descansar la mente, liberar el enojo y volver a su cauce normal. En ese estado zen fue que se cruzó con el titular de la entidad.
"Que esa persona que bajaba en una 4x4 del estudio de Telefe con los brazos abiertos para abrazarme me llenó de tranquilidad", recordó Luis Ventura sobre el momento en que tuvo frente a frente a la protagonista del desplante furibundo.
"Me dijo: ‘Mirá, yo quiero pedirte disculpas...’, y yo le respondí: ‘Que no, que perdón solo a Dios. Somos mortales iguales, y está bien’. Hablamos un par de cosas ahí", relató el periodista.
"No le pregunté por qué el enojo, porque ya lo sé", convino Luis Ventura, que está por demás acostumbrado a diferenciar entre lo que pasa frente a cámara y detrás de la escena.
