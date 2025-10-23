Luis Ventura aseguró que Vero Lozano le pidió perdón por sus dichos sobre los Martín Fierro: todos los detalles

"Que esa persona que bajaba en una 4x4 del estudio de Telefe con los brazos abiertos para abrazarme me llenó de tranquilidad", recordó Luis Ventura sobre el momento en que tuvo frente a frente a la protagonista del desplante furibundo.

"Me dijo: ‘Mirá, yo quiero pedirte disculpas...’, y yo le respondí: ‘Que no, que perdón solo a Dios. Somos mortales iguales, y está bien’. Hablamos un par de cosas ahí", relató el periodista.

"No le pregunté por qué el enojo, porque ya lo sé", convino Luis Ventura, que está por demás acostumbrado a diferenciar entre lo que pasa frente a cámara y detrás de la escena.