Luis Ventura explotó y abandonó su programa en vivo: qué pasó

El incidente no tardó en escalar en redes sociales, donde el nombre del periodista se volvió tendencia en minutos. Los usuarios destacaron la frontalidad característica de Ventura, quien no ocultó su enojo por sentir que su rol como entrevistador estaba siendo desdibujado.

No es la primera vez que Luis Ventura protagoniza un momento de este calibre, pero la crudeza de su salida —enfatizando que Castillo se sentía el "protagonista"— dejó en evidencia una fuerte interna o, al menos, un cortocircuito en la producción del ciclo. Hasta el momento, el periodista no ha dado declaraciones adicionales fuera de lo que se vio en pantalla.