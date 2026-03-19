Luis Ventura explotó y abandonó su programa en vivo: qué pasó
Otra vez enojado, el histórico periodista de espectáculos volvió a protagonizar un escándalo en vivo y a dejar su lugar como panelista.
El aire de América TV se cortó con cuchillo este jueves durante la emisión de A la Tarde, cuando lo que se anunciaba como un "mano a mano" de alto voltaje entre Luis Ventura y el abogado Roberto Castillo terminó en un escándalo en vivo: el histórico periodista, visiblemente furioso, abandonó su silla y dejó el estudio ante la mirada atónita de sus compañeros y la conductora Karina Mazzocco.
El programa había promocionado el segmento como el plato fuerte de la tarde. Sin embargo, a medida que la entrevista avanzaba, Ventura comenzó a mostrar signos de impaciencia, y al notar que Castillo acaparaba la palabra y que él no lograba intervenir en la dinámica del "cara a cara", el presidente de APTRA tomó una decisión drástica.
"Me voy a retirar. Que hable él. Para estar sentado ahí y no poder hablar, me retiro. Una cosa es detrás de escena... el señor es el protagonista", lanzó el histórico periodista antes de pararse y salir del encuadre de la cámara principal.
El "detrás de escena" de Luis Ventura que captó la cámara
Pese al intento de la producción por continuar con el hilo de la nota, el clima quedó enrarecido. Mientras Roberto Castillo seguía con su alocución, las cámaras del programa captaron imágenes de Ventura merodeando detrás de la escenografía, todavía en el piso pero negándose a retomar su lugar en el panel.
El incidente no tardó en escalar en redes sociales, donde el nombre del periodista se volvió tendencia en minutos. Los usuarios destacaron la frontalidad característica de Ventura, quien no ocultó su enojo por sentir que su rol como entrevistador estaba siendo desdibujado.
No es la primera vez que Luis Ventura protagoniza un momento de este calibre, pero la crudeza de su salida —enfatizando que Castillo se sentía el "protagonista"— dejó en evidencia una fuerte interna o, al menos, un cortocircuito en la producción del ciclo. Hasta el momento, el periodista no ha dado declaraciones adicionales fuera de lo que se vio en pantalla.
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