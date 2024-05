La tajante decisión de Luis Ventura sobre sus redes sociales: "Me hinché las pelotas"

luis ventura cierra sus redes.mp4

En medio de su descargó, el reconocido periodista indicó: "Me detonó una sumatoria de cosas. Yo estoy en un tiempo muy difícil porque estoy asumiendo responsabilidades sobrepuestas como los Martín Fierro, que ya tengo cerrados 11 de acá a fin de año, y la gente me llama, me protesta... me escriben, se quejan".

En este sentido, alegó: "Me dicen cosas que duelen. Por qué no subo fotos con tal hijo y con otro sí... se están metiendo en cosas que son mías, yo subo lo que se me canta. Entonces no comparto más nada y chau", expresó, mientras sus compañeros le decían que lo piense porque esa actitud cerraba puertas laborales.

No obstante, Ventura siguió adelante con su pensamiento y cerró con una contundente frase: "Que la gente se exprese como quiera, que sigan pensando lo mismo de mí, pero no me hagan soportarlo. Yo tomé una decisión".

La publicación de Luis Ventura en su Instagram

En las últimas horas, el reconocido periodista publicó un mensaje abierto a todos sus seguidores: "Gente, tomé la decisión de retirarme de Instagram porque me han pasado algunas cosas de tergiversación de mensajes, emoticones que no son míos o son malinterpretados y la verdad que no me llevo bien con la tecnología", comenzó indicando.

Y agregó: "Viví gran parte de mi vida sin esta ventana a todo el mundo. Elijo mi pequeña historia para contarla y mostrarla a los que realmente elijo. Gracias", cerró el panelista de "A la tarde", dejando un sinsabor en sus fans.

publicacion luis ventura.jpeg