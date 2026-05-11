Emoción, advertencias y estrategia: los mensajes que recibieron los jugadores de Gran Hermano

santiago del moro

Lolo Poggio también tuvo un momento muy emotivo cuando escuchó las palabras “íntegra” y “orgullo”, elegidas por sus padres y hermanas. La participante se mostró profundamente movilizada y agradeció el respaldo recibido en un momento donde las alianzas parecen cada vez más frágiles.

Para Jennifer Torres llegaron “perseverancia” y “rompela”, un claro mensaje de aliento para afrontar la recta decisiva del reality. Daniela de Lucía, por su parte, recibió de parte de su mamá y su pareja las palabras “poderosa” y “única”, que reforzaron su confianza luego de varias semanas de tensión emocional dentro de la casa.

Otra de las participantes que quedó pensando fue Luana Fernández. Sus familiares y amigos eligieron “desconfiá” y “despertá”, dos términos que fueron interpretados casi como una advertencia sobre las relaciones y estrategias que viene sosteniendo dentro del juego.

Emanuel Di Gioia recibió quizás uno de los mensajes más filosos de la noche: “priorizate” y “mentiras”. Las palabras generaron un fuerte impacto tanto dentro como fuera de la casa, especialmente por el contexto de crecientes conflictos que involucran al participante.

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Manuel Ibero escuchó “disfrutá” y “confianza”, mientras que Franco Zunino recibió “reiná” y “tigre”, en un claro respaldo a su personalidad competitiva. Catalina Tcherkasi fue alentada con “mostrate” y “potenciate”, dos conceptos orientados a que tome mayor protagonismo.

También hubo mensajes para Danelik Galazan, que recibió “humor” y “brillo”, y para Tamara Paganini, cuya familia eligió “indiadas” y “animate”, provocando sonrisas y emoción dentro de la casa.

Juani Caruso escuchó “fuerte” y “confiá”, mientras que Grecia Colmenares recibió de parte de su hijo las palabras “madraza” y “leona”, uno de los momentos más emotivos de toda la gala. Gladys “La Bomba Tucumana” fue alentada con “humildad” y “alegría”, mientras que la pareja de Cinzia Francischiello eligió “jugá” y “contenta”.

Más allá de la emoción del momento, varios jugadores comenzaron inmediatamente a analizar el trasfondo de cada palabra. En una instancia donde cada movimiento puede ser decisivo, los mensajes familiares no solo funcionaron como apoyo afectivo, sino también como señales estratégicas que podrían influir en futuras alianzas y enfrentamientos dentro de la casa más famosa del país.