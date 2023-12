Luli Fernández reveló su mala experiencia con Ricardo Piñeiro

“¿Cómo te pegó la noticia de la muerte de Piñeiro como modelo?”, le preguntó el conductor a la famosa que respondió tajante. “Mi primera experiencia fue en la agencia de Ricardo, la verdad que mi experiencia no fue buena”, comenzó diciendo la ex panelista de “Socios del Espectáculo”.

Qué dijo Luli Fernández sobre su experiencia con Ricardo Piñeiro

Luego, afirmó: “Cuando yo no tengo algo bueno para decir de alguien prefiero no decir nada, para mí que alguien parta no te lava, o sea yo creo que cada uno vive desde sus experiencias con otro, la mía no fue buena”.

“Por supuesto respeto y entiendo el dolor de cualquier persona, aparte que un tipo de sesenta y pico de años parta es tristísimo pero yo no tenía relación con él, yo tuve un problema en la empresa que comandaba él”, agregó Luli Fernández.