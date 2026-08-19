Luto en el folclore: murió "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis

El comunicado completo de Los Tekis por la muerte de "Pucho" Ponce

“Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida. No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas. Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero. Un gracias así de enorme por tanto! Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos... Hasta el otro carnaval..."