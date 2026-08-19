Luto en el folclore: murió "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis
La triste noticia fue comunicada de manera oficial por el grupo a través de sus redes sociales.
El músico José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista de la banda de folclore Los Tekis, murió en la madrugada de este miércoles a los 68 años.
La triste noticia fue comunicada de manera oficial por el propio grupo a través de sus redes sociales, donde sus compañeros compartieron un doloroso y emotivo mensaje despidiéndolo como un "amigo, hermano y cumpita de la música y de la vida".
El comunicado completo de Los Tekis por la muerte de "Pucho" Ponce
“Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida. No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas. Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero. Un gracias así de enorme por tanto! Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos... Hasta el otro carnaval..."
Quién era José Luis "Pucho" Ponce
Nacido el 29 de diciembre de 1957 en Villa Nueva, Córdoba, Ponce se incorporó de forma definitiva a Los Tekis en 1995, banda en la que durante más de tres décadas se consolidó como el pilar rítmico y sonoro del grupo.
De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el músico venía batallando contra un tumor por el cual había recibido una intervención quirúrgica reciente, de la cual intentaba recuperarse para regresar a los escenarios.
Además de su célebre carrera musical con el bajo, "Pucho" se destacaba fervientemente en las artes plásticas como dibujante y había participado activamente en la conducción y divulgación cultural en programas de radio.
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