Ángel de Brito adelantó quién será la ganadora de Gran Hermano: "Es un..."
El conductor de LAM sorprendió al revelar en vivo su pronóstico sobre quién se consagrará en el reality de Telefe.
Gran Hermano se encuentra en la recta final y las jugadoras están cada vez más metidas en el juego, mientras definen estrategias y buscan posicionarse de cara a la definición. En medio de la expectativa por conocer quién se quedará con el premio mayor, Ángel de Brito sorprendió al dar su pronóstico sobre la próxima ganadora.
Durante la emisión de LAM, el conductor también aclaró cuándo terminará oficialmente el reality, luego de que circularan distintas versiones sobre la fecha de la gran final.
Cuándo termina Gran Hermano y quién será la ganadora
Según explicó Ángel de Brito, la definición será el 14 de septiembre, mientras que al día siguiente habrá una emisión especial con la presencia de la ganadora.
"GH termina el 15 de septiembre, a pesar de otras versiones, el 14 es la final y el 15 de septiembre hay un programa especial con el ganador y bueno, bla bla bla, así que ahí se termina", detalló el periodista en LAM.
Pero el dato que más llamó la atención llegó cuando Ángel adelantó quién sería, según su información, la mujer que se consagrará en el reality. Sin dar demasiadas precisiones ni revelar directamente su nombre, lanzó una particular definición.
"Es un sol la ganadora", aseguró el conductor, dejando abierta la incógnita sobre quién será la participante que finalmente se quede con el título.
La referencia de Ángel de Brito generó una fuerte repercusión en redes sociales, especialmente porque muchos usuarios interpretaron que su descripción apuntaba a Solange Abraham, una de las participantes que logró consolidarse en el juego y que viene ganando protagonismo en esta etapa decisiva del reality.
Con la competencia cada vez más cerca de su desenlace, las estrategias y alianzas toman mayor relevancia entre las jugadoras. Ahora, la expectativa está puesta en saber si el pronóstico de Ángel de Brito finalmente se cumple y quién será la gran ganadora de Gran Hermano.v
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