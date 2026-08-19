Ángel de Brito adelantó quién será la ganadora de Gran Hermano: "Es un..."

"Es un sol la ganadora", aseguró el conductor, dejando abierta la incógnita sobre quién será la participante que finalmente se quede con el título.

La referencia de Ángel de Brito generó una fuerte repercusión en redes sociales, especialmente porque muchos usuarios interpretaron que su descripción apuntaba a Solange Abraham, una de las participantes que logró consolidarse en el juego y que viene ganando protagonismo en esta etapa decisiva del reality.

Con la competencia cada vez más cerca de su desenlace, las estrategias y alianzas toman mayor relevancia entre las jugadoras. Ahora, la expectativa está puesta en saber si el pronóstico de Ángel de Brito finalmente se cumple y quién será la gran ganadora de Gran Hermano.v